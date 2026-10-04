Asume México presidencia de Comité Ejecutivo de la OPS para el periodo 2026-2027

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    Asume México presidencia de Comité Ejecutivo de la OPS para el periodo 2026-2027
    El Comité Ejecutivo está integrado por nueve Estados Miembros, elegidos por la Conferencia o el Consejo por periodos escalonados de tres años. Cortesía

Además, México fue elegido integrante del Subcomité de Programa, Presupuesto y Administración

CDMX.- México asumió la presidencia del Comité Ejecutivo de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) para el periodo 2026-2027, con Perú en la vicepresidencia y Trinidad y Tobago en la relatoría, informó la Secretaría de Salud.

Además, México fue elegido integrante del Subcomité de Programa, Presupuesto y Administración, órgano consultivo del Comité Ejecutivo.

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De acuerdo con la OPS, el Comité Ejecutivo está integrado por nueve Estados Miembros, elegidos por la Conferencia o el Consejo para desempeñarse por periodos escalonados de tres años.

El Comité se reúne dos veces al año y funciona como grupo de trabajo de la Conferencia o el Consejo. Su Director puede convocar reuniones especiales por iniciativa propia o a solicitud de al menos tres Gobiernos Miembros.

PARTICIPA MÉXICO EN EL 63 CONSEJO DIRECTIVO DE LA OPS

En representación del Secretario de Salud, David Kershenobich, la coordinadora de Estrategia Institucional, Margarita Pérez Villaseñor, encabezó la participación de México en el 63 Consejo Directivo de la OPS y en la 78 sesión del Comité Regional de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para las Américas, celebrados en Washington del 28 de septiembre al 2 de octubre.

Pérez Villaseñor destacó que, para México, la cooperación con la OPS representa un espacio para construir capacidades, compartir conocimiento e impulsar soluciones que ningún país puede desarrollar de manera aislada.

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Los Estados Miembros aprobaron por consenso 10 resoluciones sobre temas como emergencias de salud, resistencia a los antimicrobianos y enfermedades arbovirales.

RESPALDA MÉXICO FORTALECER FONDOS ROTATORIOS REGIONALES

México respaldó estos instrumentos y ofreció a la región su experiencia en vigilancia epidemiológica, laboratorios y regulación sanitaria.

Asimismo, México respaldó la propuesta para fortalecer los Fondos Rotatorios Regionales, a los que calificó como uno de los bienes públicos más valiosos de la región, y llamó a preservar la solidaridad, el acceso oportuno y la confianza que los distinguen.

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En el Comité Regional de la OMS, México participó en la consulta sobre el Presupuesto por Programas 2028-2029 y en una sesión informativa sobre la reforma de la arquitectura mundial de la salud.

En ese marco, sostuvo que el éxito de la reforma deberá medirse por su capacidad para fortalecer los sistemas nacionales de salud, reducir las inequidades y mejorar la preparación ante emergencias.

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