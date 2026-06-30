Defiende San Luis Potosí convenios con consultoras de Estados Unidos

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    Defiende San Luis Potosí convenios con consultoras de Estados Unidos
    La postura oficial surge luego de publicaciones que relacionaron la contratación de consultores estadounidenses con otros posibles objetivos Presidencia

El gobierno del estado sostuvo que los convenios responden exclusivamente a una estrategia de promoción económica y atracción de inversión extranjera

CDMX.- El gobierno de San Luis Potosí, liderado por Ricardo Gallardo Cardona, rechazó que los convenios suscritos con consultoras estadounidenses tengan un propósito distinto al de promover inversiones y sostuvo que se trata de acuerdos transparentes, dados a conocer públicamente desde el pasado 19 de junio.

El diario ‘Reforma’ publicó que esa administración contrató a uno de los más antiguos aliados del presidente Donald Trump, el consultor político Roger Stone, cuyo éxito más reciente fue interceder para lograr un indulto del ex presidente hondureño Juan Orlando Hernández condenado por narcotráfico en 2024.

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Dada su cercanía con Trump, el consultor de 73 años ha sido ubicado en los últimos meses como uno de los más efectivos intermediarios entre aquellos interesados en obtener un indulto o una reducción de su pena por delitos criminales.

ARGUMENTOS DEL GOBIERNO DE SLP

De acuerdo con información proporcionada por el gobierno de San Luis Potosí, los contratos corresponden a una estrategia encabezada por la Secretaría de Desarrollo Económico (SEDECO) para gestionar proyectos de inversión extranjera y fortalecer la promoción económica del estado, particularmente en el sector minero, en el contexto de las negociaciones del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

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En ese sentido, la administración estatal afirmó que la información sobre estos convenios no ha sido reservada y que fue difundida oportunamente mediante un comunicado oficial, por lo que descartó que exista algún componente ajeno a la promoción económica.

Según el boletín emitido por la SEDECO, la dependencia firmó convenios de colaboración con las firmas estadounidenses London Global y Drake Ventures LLC para brindar servicios de consultoría y promoción de inversiones en proyectos relacionados con la extracción de fluorita, zeolitas, manganeso, calizas y otros minerales.

OBJETIVOS DE LOS CONVENIOS

El titular de la dependencia, Mario García Valdés, señaló que el objetivo es fortalecer las relaciones comerciales internacionales y generar condiciones para atraer capital extranjero, especialmente de Estados Unidos, que representa el segundo mayor inversionista en San Luis Potosí después de Japón.

El funcionario destacó que municipios como Matehuala, Charcas, Villa de Zaragoza y Villa de la Paz cuentan con una importante vocación minera, además de que la entidad es la principal productora de fluorita del país, con una extracción superior a las 100 mil toneladas mensuales.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/va-claudia-sheinbaum-por-regular-uso-de-ia-y-redes-sociales-AN21794774

De acuerdo con la SEDECO, las empresas London Global y Drake Ventures LLC colaborarán en la identificación de consorcios interesados en desarrollar proyectos de inversión en San Luis Potosí, con el propósito de impulsar la generación de empleos y nuevas oportunidades de negocio.

La postura oficial surge luego de publicaciones que relacionaron la contratación de consultores estadounidenses con otros posibles objetivos.

El gobierno del estado sostuvo que los convenios responden exclusivamente a una estrategia de promoción económica y atracción de inversión extranjera, y reiteró que fueron celebrados con transparencia y dentro del marco legal.

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