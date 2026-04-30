Reportan la desaparición de dos alumnos de la Universidad Autónoma de Guerrero

Chilpancingo, México.-Dos estudiantes de la preparatoria 23 de la Universidad Autónoma de Guerrero (UaGro) fueron reportados como desaparecidos, por lo que la Fiscalía General del Estado (FGE) activó sus mecanismos de búsqueda. Se trata de los adolescentes María Angelito Guadalupe Catalán, de 16 años, y Jesús Luna Flores, de 15, quienes fueron vistos por última vez el martes 28 de abril en Tecpan de Galeana. Sus familiares denunciaron la desaparición al día siguiente, de acuerdo con el boletín de búsqueda.

Ambos cursan sus estudios en el plantel ubicado en San Jerónimo, cabecera del municipio de Benito Juárez, en la región de la Costa Grande. Hasta este jueves, los dos estudiantes continúan desaparecidos y la Universidad Autónoma de Guerrero no se ha pronunciado al respecto. OTRAS ESTUDIANTES DESAPARECIDAS El 27 de enero, la estudiante de Derecho de la UaGro, Raquel Martínez Lázaro, de 22 años, fue reportada como desaparecida y hasta el momento no ha sido localizada.

Raquel es prima de Karen Melissa Peñaloza Martínez, también alumna de esta institución, quien fue privada de la libertad el 31 de enero de 2023 y continúa desaparecida.

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