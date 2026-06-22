Ofrece Morena ‘trueque’ al PVEM para ir en coalición en SLP en 2027

+ Seguir en Seguir en Google
México
/
    Ofrece Morena ‘trueque’ al PVEM para ir en coalición en SLP en 2027
    La gubernatura de SLP se ha visto envuelta en la polémica a nivel nacional por el tema de la postura “antinepotismo”. Cuartoscuro

La dirigente local sostuvo que si el Verde postula a un perfil diferente Ruth González, encabezarían la coalición electoral

SAN LUIS POTOSÍ, SLP.- La dirigente estatal del Partido Morena en San Luis Potosí, Rita Ozalia Rodríguez Velázquez, sostuvo que si el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) postula a un perfil diferente al de la Senadora Ruth González a la gubernatura, seguramente serían ellos los que encabezarían la coalición electoral en las elecciones locales de 2027 entre ambas fuerzas políticas y el Partido del Trabajo (PT).

Rodríguez Velázquez cuestionada al respecto comentó “si en un momento dado hubiese otro prospecto, otro perfil del Partido Verde para la gubernatura, yo creo que igual y ellos serían los que fueran a la cabeza de la coalición”.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/mario-delgado-llama-a-cerrar-bien-el-ciclo-escolar-y-a-maestros-en-paro-a-regresar-a-las-aulas-HO21581402

Asimismo, rechazó que exista una “mala” relación con el PVEM a nivel local, sino que simplemente no existe relación alguna entre ella y la dirigencia del Verde en San Luis Potosí “no es una relación ni buena ni mala, sino inexistente”.

No obstante, recordó que de acuerdo con estatutos la relación de Morena y las eventuales alianzas o coaliciones se deciden a nivel nacional y seguramente a nivel nacional si existe comunicación constante entre las dirigencias de ambos partidos “allá (Ciudad de México) es donde se hacen esos acuerdos”.

SLP SIGUE EN LA POLÉMICA

Finalmente recalcó que ella siempre será respetuosa de la determinación que se pueda tomar desde la dirigencia nacional por parte de la presidenta Ariadna Montiel y la presidenta de la comisión nacional de elecciones Citlalli Hernández, que son quienes están encabezando las mesas de negociaciones.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/defienden-lo-indefendible-maru-campos-responde-a-morena-NB21577802

Cabe recordar que la gubernatura de San Luis Potosí se ha visto envuelta en la polémica a nivel nacional por el tema de la postura “antinepotismo” en donde incluso la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, se ha manifestado en contra de que alguien con un vínculo familiar directo, en este caso la senadora Ruth González que es esposa del gobernador Ricardo Gallardo Cardona pudiera ser abanderada por Morena para sucederlo en el cargo.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Elecciones
Senadores
Partidos políticos

Localizaciones


CDMX
San Luis Potosí

Personajes


Ricardo Gallardo Cardona

Organizaciones


Morena
PVEM

El Universal

El Universal

Lee en Vanguardia a El Universal, el diario mexicano con mayor circulación en el país.​ Encuentra la mejor cobertura en materia de política, deportes, opinión, economía y espectáculos.

Encuentra fotografías, reportajes especiales, coberturas únicas y noticias de último momento de México y el mundo.

Selección de los editores
NosotrAs: Defendiendo el territorio y la comunidad

NosotrAs: Defendiendo el territorio y la comunidad
El fraude inmobiliario de Torreón: así se robaron las ilusiones

El fraude inmobiliario de Torreón: así se robaron las ilusiones
Se estima que los ciberataques en México representan un costo cercano a los 8 mil millones de pesos.

Atrae Mundial fraudes digitales con IA en México

Fiscalía General de la República obtuvo vinculación a proceso contra tres personas por secuestro de cinco extranjeros en Chihuahua; permanecerán en prisión preventiva.

Vinculan a proceso a tres personas por secuestro de cinco personas originarias de la India en Chihuahua
Conoce el calendario tentativo para el pago de la Pensión del Bienestar correspondiente al bimestre mayo-junio 2026. Incluye fechas por apellido, recomendaciones y cómo consultar tu saldo en línea.

Pensión del Bienestar... ¿Cuándo depositan los 6 mil 400 pesos del periodo julio-agosto de 2026? (Calendario tentativo)
El Coordinador Nacional de Becas para el Bienestar, Julio León, confirmó que se abrirá un nuevo periodo de registro para las becas que otorga el Gobierno de México.

¿Cuándo es la nueva fecha de inscripción para estudiantes de la becas Rita Cetina y Benito Juárez?
Pablo fue eliminado de MasterChef México 2026 luego de un reto complicado. Conoce qué pasó, quiénes siguen en competencia y los detalles de la polémica noche.

MasterChef México 2026... ¿quién fue el sexto eliminado oficial de la cocina más famosa?
Messi celebra su gol número 17 en las Copas del Mundo.

¡Histórico! A los 39 años y con 18 goles, Messi se convierte en el máximo anotador en los Mundiales