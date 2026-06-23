Piden a Marina del Pilar transparentar proceso para recuperar visa

CDMX.- Legisladores de oposición solicitaron a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, transparentar el proceso que lleva a cabo para recuperar su visa y esclarecer las razones por las que se la retiró Estados Unidos. La presidenta de la Mesa Directiva, Kenia López, dijo que sería bueno que la gobernadora clarificara en qué etapa está el proceso que inició para recuperar ese documento, por el bien de la certeza y de la legalidad.

“Será bueno que la gobernadora pueda clarificar en qué etapa está en términos jurídicos a propósito de este audio que ha sido público, porque la certeza de legalidad de una autoridad siempre será bueno para su pueblo. Y tener gobernadoras, gobernadores que estén acompañados de una buena reputación y además de la legalidad siempre ayudará a sus estados”, dijo.

CONFIRMA AUTENTICIDAD DE AUDIO Ayer, la gobernadora de Baja California reconoció que emprendió gestiones legales en Estados Unidos para intentar recuperar su vida de ingreso y confirmó la autenticidad de un audio en el que habla sobre el tema con presuntos intermediarios. En mayo pasado, se hizo pública la revocación de la visa de la Mandataria y de su entonces esposo, Carlos Torres, encargado de proyectos sociales en su Administración.

El coordinador de los diputados del PRI, Rubén Moreira, criticó que la Mandataria local ha manejado todo lo relacionado al retiro de su visa “en la nebulosa”, por lo que le dijo que si quiere arreglar el problema, lo haga de manera transparente. “Todo se ha manejado en la nebulosa donde se esconde información. Si ella quiere arreglar un problema que es evidente que tiene, pues que lo haga de manera transparente. Otro ciudadano pudiera recurrir a otro tipo de estrategias, pero ella es gobernadora de una entidad y pues todo lo que haga tiene que presentarlo ante la opinión pública de su estado y del país”, dijo.

ÁVILA DEBE INFORMAR, DEMANDAN Moreira consideró lamentable lo que se está viendo, ya que no sólo es el caso de la gobernadora, sino de personajes como el senador Enrique Inzunza, acusado por Estados Unidos, junto con el Gobernador de Sinaloa con licencia, Rubén Rocha, de nexos con el crimen organizado. El ex gobernador de Coahuila dijo que Ávila debería de informar cuáles son los señalamientos en su contra y cómo lo va a enfrentar, para evitar que esa información se conozca a través de filtraciones. “Que todo el país supiera qué es lo que le está aconteciendo y cómo lo va a enfrentar y no que nos tengamos que enterar por trascendidos, por filtraciones”, indicó.

Moreira afirmó que la coalición mayoritaria, que inició la inscripción de aspirantes ayer, está anticipando los procesos por miedo a perder las elecciones y para robarse la narrativa de aquí al día de la elección. También advirtió que Morena va a “pelusear” a sus aliados del PT y del PVEM porque las cartas ya están señaladas. “Es una acción no solamente fuera de la ley, además producto de esa desesperación () Veo que van a pelucear a sus dos aliados, que se registran los aliados, pero en realidad no los van a dejar tomar decisiones, los están peluseando”, expresó.

Publicidad