Sale 21% más caro a Pemex producir gasolina que importarla

El rescate por la soberanía energética sale caro. Para Petróleos Mexicanos (Pemex), en noviembre de 2025 producir gasolinas fue 20.7% más costoso que importarlas del extranjero, de acuerdo con cifras de la propia petrolera a las que tuvo acceso el medio de comunicación El Universal.

En ese mes, un barril de gasolinas importado costó 86 dólares por barril, contra 103.8 dólares de uno elaborado en el Sistema Nacional de Refinación (SNR), ya considerando la nueva refinería Olmeca.

Se trata de un diferencial que generalmente ha existido y que desde 2018 promediaba alrededor de 10%, pero ahora se ha incrementado, pese a que se cuenta con la refinería ubicada en Dos Bocas, Tabasco.

Expertos apuntan que esta diferencia obedece a que el SNR, que está integrado por seis refinerías viejas y una nueva que todavía no es eficiente, genera pérdidas en lugar de ganancias y, para revertir esa tendencia sería necesario pensar hasta en importar crudo ligero.

También coinciden en que este diferencial se transfiere finalmente al consumidor en las estaciones de servicio, lo que explica lo costosos que son estos energéticos.

Además, por esta razón el gobierno se ve obligado a pactar con el sector privado para que los precios no se elevendemasiado, como el acuerdo anunciado en febrero de 2025, en el que Pemex, como proveedor de 80% de los combustibles, está absorbiendo costos logísticos y de almacenamiento en aras de que no se encarezca el combustible.

Al mismo tiempo, la petrolera estatal y el gobierno se han visto beneficiados de que los precios internacionales de las gasolinas han bajado, a la par del barril de crudo.

PROBLEMAS DE FONDO

Para Luis Miguel Labardini, socio de la consultora energética Marcos y Asociados, el segmento de refinación de Pemex tiene dos problemas fundamentales. El primero es que la dieta de las refinerías de Pemex está compuesta por crudo más pesado de lo que requieren esas instalaciones para operar a un nivel óptimo.

“Es necesario considerar la importación de ciertos volúmenes de crudo ligero para aumentar los niveles actuales de producción”, explicó.

“El segundo problema es la situación financiera de Pemex Transformación Industrial, o como se llame ahora.”Esto depende mucho de lo anterior. La refinación es un negocio complicado en cualquier parte del mundo, con rendimientos de 8%, muy por debajo de lo que ofrece el negocio de extracción de crudo”, explicó el especialista.

Labardini agregó que en México los precios son internacionales y tienen un componente fiscal a través del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), que es un ingreso muy importante para la hacienda pública.

El gobierno tradicionalmente ha utilizado la tasa del IEPS para reducir la volatilidad y el impacto de los precios de los combustibles en la inflación. En ocasiones ha llegado a ser negativo, es decir que ha habido momentos en donde el gobierno ha subsidiado el precio, mencionó.

Miguel González, académico de la UNAM, dijo que el problema de Pemex y su área de refinación es un asunto que surgió antes del sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, a la fecha se ha mantenido y profundizado también por decisiones del gobierno previo y del actual.

“Se apuesta por la refinación, en donde los márgenes de ganancia son menores a la extracción, y se construyó una refinería con un sobrecosto muy alto. Luego, en la producción no se ha invertido lo suficiente y hasta se le debe dinero a empresas que trabajan para Pemex”, dijo.

Entre enero y septiembre de 2025, la empresa petrolera reportó pérdidas netas por 45 mil millones de pesos, de acuerdo con sus reportes financieros. Además, la deuda ascendió a 130 mil millones de dólares, contando pasivos con proveedores.

¿MAL NEGOCIO?

Víctor Manuel Herrera Espinosa, presidente del Comité Nacional de Estudios Económicos del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF), señaló que el problema de la petrolera es severo por las acciones políticas y la corrupción a su interior, algo que ha persistido.

”El gobierno le ha metido a Pemex 150 mil millones de dólares. Son 3.3 billones de pesos de todos los rescates desde 2015 y sigue teniendo 100 mil millones de dólares en capital negativo. Debe todavía más a proveedores, por 28 mil millones de dólares”, señaló.

”No ha habido cambio. ¿Por qué? Porque no se ha atacado el problema de fondo, que es que Pemex no genera efectivo. ¿Qué es lo que absorbe todo el efectivo, toda la generación de efectivo de Pemex? La refinación”, recalcó.

Mientras se sigue insistiendo en la refinación, Pemex va a seguir recibiendo recursos del gobierno federal, consideró. “Este año (2026) tienen no solamente 28 mil millones de dólares de deuda a un tipo de cambio más elevado, sino también vencimientos como de 20 mil millones de dólares de deuda. Entonces, va a seguir el apoyo del gobierno”, dijo.

Además, no estima que la meta del gobierno federal actual de que Pemex se ha sostenible financieramente 2027 se alcance por la misma problemática de la refinación.

”Si nosotros viéramos acciones específicas que se están tomando para que Pemex comience a generar efectivo y pague sus deudas sin requerir el apoyo gubernamental, podríamos tener una expectativa que en los siguientes 18 meses sea sostenible. Pero hoy no se ha visto todavía”, expuso Herrera Espinosa.