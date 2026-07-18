Sancionan a universidad de Oaxaca por no acatar orden judicial

OAXACA, OAX.- Por no acatar una orden judicial, la Coordinación General de la Universidad Bienestar deberá de pagar más de 13 mil 400 pesos a Ángel, un joven autista que vivió discriminación por parte del coordinador de la Universidad “Benito Juárez”, ubicado en Ciudad Ixtepec, Oaxaca. “Este triunfo es para todas y todos a los que se les ha discriminado y violado sus derechos, que por fin el Juez de Distrito haya impuesto las primeras multas a las Autoridades de la Universidad del Bienestar y que haya requerido al Secretario de Educación Pública de nuestro país”, dijo a un medio local José Luis, abogado que acompaña a Ángel.

El defensor señaló que este logro no es solo para el joven Ángel, sino, para todas las niñeces y jóvenes en situación de autismo que se les ha transgredido sus derechos en distintas instituciones educativas. ESTUDIANTE FUE EXPULSADO EN MAYO Ángel Antonio “M” es estudiante de la Licenciatura de Expresión y Producción Artística de la Universidad Bienestar “Benito Juárez”, ubicado en Ixtepec, y fue expulsado en el mes de mayo del 2026, por su condición de autista. De acuerdo con los familiares del joven, fue “expulsado” bajo engaños de la Universidad del Bienestar de Ciudad Ixtepec “Benito Juárez”, cuando el coordinador de la institución, Víctor Manuel Toledo Enríquez, aprovechándose de su condición obligó al Ángel a firmar su baja voluntaria, tras apenas cursar el primer semestre de estudios.

Por esta razón, el abogado interpuso un amparo para que le permitiera al joven continuar con sus estudios como derecho, luego de ello, un juez federal ordenó a los directivos de la Universidad del Bienestar reincorporar al joven, pero esto no se cumplió, por lo que fue sancionado. “La autoridad judicial sigue ordenando la reincorporación de Ángel, pues cuando firmó supuestamente su baja, no comprendió plenamente el alcance del documento que firmaba, y su sueño parecía truncarse, se acercaron a mí, y los apoyé, ahora a través de un amparo, los jueces determinaron que él debe volver a las aulas para retomar sus clases”, explicó José Luis. SE ORDENA REINCORPORAR AL ESTUDIANTE De acuerdo a la ratificación, se ordena la reincorporación del estudiante a sus actividades académicas, circunstancia que debe armonizarse con el cumplimiento de los requisitos legales, reglamentarios y académicos aplicables a todos los estudiantes de la institución.

En cumplimiento de la suspensión definitiva decretada, el Organismo Coordinador de las Universidades para el Bienestar Benito Juárez García manifiesta su disposición para recibir al estudiante al inicio de las actividades académicas correspondientes al ciclo escolar 2026-2027, previsto para el mes de agosto próximo. La sentencia también precisa que debe realizarse una valoración integral por personal competente en las áreas médica, psicológica y académica, con el propósito de determinar objetivamente las condiciones, capacidades y aptitudes necesarias para la continuidad de su formación profesional, en la cual, el estudiante deberá estar acompañado por un familiar o persona responsable.

Luego de las violaciones a los derechos de Ángel, la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) recabó la queja de las personas agraviadas, la cual fue remitida a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, sin embargo, a la fecha ésta no ha respondido.