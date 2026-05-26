Bloquea la CNTE accesos al Aeropuerto de Oaxaca y planta de Pemex

CDMX.- Integrantes de la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) bloquean los accesos principales al Aeropuerto Internacional de Oaxaca, así como las instalaciones de la planta de almacenamiento de Petróleos Mexicanos (Pemex) en la entidad. En el marco del segundo día de su paro laboral por tiempo indefinido, desde las 9:00 horas, contingentes de docentes procedieron al cierre de las entradas y salidas vehiculares y peatonales.

Media hora más tarde, los manifestantes comenzaron a instalar un campamento con la colocación de lonas, módulos y tiendas de campaña, reforzando el bloqueo a las instalaciones del aeropuerto. La protesta generó afectaciones para decenas de viajeros y trabajadores que quedaron varados. Ante el cierre perimetral, los usuarios se vieron obligados a sortear largas filas y buscar rutas alternas, principalmente a través de la zona del Bosque El Tequio, cargando sus equipajes a pie para intentar llegar a la terminal.

NO SE HAN CANCELADO VUELOS Pese a los severos retrasos logísticos y la intensa congestión vial en las zonas aledañas, las autoridades aeroportuarias informaron de manera preliminar que no se registraron cancelaciones de vuelos, aunque las operaciones se mantuvieron bajo demoras constantes ante la falta de información clara sobre vías de escape para los pasajeros.

A la par de este bloqueo, otro frente del magisterio oaxaqueño se movilizó hacia la planta de abastecimiento y distribución de Pemex ubicada en la jurisdicción del municipio de Santa María del Tule, donde instalaron cercos para impedir el flujo de unidades de carga pesadas y locales.

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