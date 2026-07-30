Pega ciclospora también a turistas británicos en México

MONTERREY, NL.- Del 30 de abril al 15 de julio, 48 turistas provenientes de Inglaterra, Gales y Escocia que visitaron la Riviera Maya y Cancún contrajeron ciclosporiasis -enfermedad estomacal provocada por el parásito Cyclospora- después de ingerir frutas y verduras crudas en hoteles de lujo con “todo incluido”, informó el gobierno del Reino Unido. Las autoridades británicas registraron en el periodo referido un total de 67 casos de ciclosporiasis, de los cuales el 71.6% había viajado a las playas mexicanas y consumido ahí ensaladas y bayas frescas, los alimentos más propensos a contaminarse con el parásito, que es endémico en el país.

Otros dos pacientes encuestados por el Reino Unido reportaron haber viajado a Estados Unidos, a donde han llegado presuntas porciones de lechuga contaminadas con el parásito intestinal provocador de diarreas intensas. Un enfermo más visitó Kenia. El resto de los viajeros no especificó su destino. INVESTIGAN LAS CAUSAS DE LAS INFECCIONES La Agencia de Seguridad Sanitaria del Reino Unido (UKHSA, por sus siglas en inglés) refirió que continúa con investigaciones para determinar las causas de las infecciones y pronosticó que se mantendrán al alza, por lo que recomendó a los turistas evitar consumir vegetales crudos, incluso si se hospedan en complejos turísticos lujosos. “Recientemente hemos detectado un aumento en las infecciones por Cyclospora entre los viajeros que regresan de México”, dijo Philip Veal, consultor en Salud del Viajero de la UKHSA.

“México y otras áreas donde la infección es más común pueden reducir su riesgo siguiendo buenas medidas de higiene de los alimentos y el agua, incluyendo beber agua embotellada y comer alimentos completamente cocinados”. De acuerdo con la UKHSA, la cyclospora no suele desarrollarse en el Reino Unido, como sí lo hace en México, de modo que la autoridad contactó al gobierno mexicano para colaborar en las investigaciones.