Pega ciclospora también a turistas británicos en México

+ Seguir en Seguir en Google
México
/
    Pega ciclospora también a turistas británicos en México
    El hecho ocurrió después de ingerir frutas y verduras crudas en hoteles con “todo incluido”, informó el gobierno del Reino Unido. Cuartoscuro

48 turistas provenientes de Inglaterra, Gales y Escocia que visitaron la Riviera Maya y Cancún contrajeron ciclosporiasis

MONTERREY, NL.- Del 30 de abril al 15 de julio, 48 turistas provenientes de Inglaterra, Gales y Escocia que visitaron la Riviera Maya y Cancún contrajeron ciclosporiasis -enfermedad estomacal provocada por el parásito Cyclospora- después de ingerir frutas y verduras crudas en hoteles de lujo con “todo incluido”, informó el gobierno del Reino Unido.

Las autoridades británicas registraron en el periodo referido un total de 67 casos de ciclosporiasis, de los cuales el 71.6% había viajado a las playas mexicanas y consumido ahí ensaladas y bayas frescas, los alimentos más propensos a contaminarse con el parásito, que es endémico en el país.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/destinan-mexicanos-14-de-sus-ingresos-a-deudas-y-ahorros-AH22527513

Otros dos pacientes encuestados por el Reino Unido reportaron haber viajado a Estados Unidos, a donde han llegado presuntas porciones de lechuga contaminadas con el parásito intestinal provocador de diarreas intensas. Un enfermo más visitó Kenia. El resto de los viajeros no especificó su destino.

INVESTIGAN LAS CAUSAS DE LAS INFECCIONES

La Agencia de Seguridad Sanitaria del Reino Unido (UKHSA, por sus siglas en inglés) refirió que continúa con investigaciones para determinar las causas de las infecciones y pronosticó que se mantendrán al alza, por lo que recomendó a los turistas evitar consumir vegetales crudos, incluso si se hospedan en complejos turísticos lujosos.

“Recientemente hemos detectado un aumento en las infecciones por Cyclospora entre los viajeros que regresan de México”, dijo Philip Veal, consultor en Salud del Viajero de la UKHSA.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/rebasa-tasa-de-informalidad-en-mexico-a-la-de-america-latina-JH22527259

“México y otras áreas donde la infección es más común pueden reducir su riesgo siguiendo buenas medidas de higiene de los alimentos y el agua, incluyendo beber agua embotellada y comer alimentos completamente cocinados”.

De acuerdo con la UKHSA, la cyclospora no suele desarrollarse en el Reino Unido, como sí lo hace en México, de modo que la autoridad contactó al gobierno mexicano para colaborar en las investigaciones.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Enfermedades
Salud Pública
Turismo

Localizaciones


Cancún
Reino Unido
Riviera Maya

Reforma

Reforma

Reforma es un diario de noticias y avisos de ocasión de circulación nacional, con un periódico impreso y un sitio en línea. Se imprime en la Ciudad de México y es editado por el Grupo Reforma. Circula desde el 20 de noviembre de 1993. Su director es Alejandro Junco Elizondo y el director editorial es Juan E. Pardinas.

Este medio se caracteriza por ofrecer noticias en tiempo real, contenido multimedia y de opinión.

Selección de los editores
En la trampa

En la trampa
true

Ladran y muerden...

La Comisión de Quejas del INE ordenó al PRI y a Alejandro Moreno eliminar publicaciones donde llaman a Morena “narcopartido”; Alito anunció que impugnará.

INE ordena al PRI y a ‘Alito’ Moreno retirar publicaciones que llaman “narcopartido” a Morena
Siete elementos de la Semar rendirán declaración ante la FEMDO como parte de la investigación del caso Farías Laguna y la presunta red de huachicol fiscal.

FGR cita a declarar a siete marinos en investigación contra hermanos Farías Laguna por huachicol fiscal
Aunque algunas vacantes ofrecen salarios de hasta 9 mil 500 pesos mensuales, el ingreso depende de la contratación por parte de empresas participantes y no de un apoyo económico directo.

INAPAM abre registro para depositarle 9 mil 500 pesos al mes a hombres y mujeres mayores de 60 años; requisitos y cómo inscribirse
Un nuevo frente frío se aproxima al norte mexicano, interaccionará con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera.

Se aproximan Frente Frío fuera de temporada y Tormenta Negra a México; azotarán lluvias intensas, granizadas y fuertes vientos a estos estados
El rock mexicano está de luto tras la muerte de Javier Martín del Campo “Javis”, fundador, guitarrista, compositor y voz de La Revolución de Emiliano Zapata.

‘Mi forma de sentir’... Fallece ‘Javis’, cantante y fundador del grupo ‘La Revolución de Emiliano Zapata’
Chivas, Pumas y Xolos protagonizarán la cartelera del viernes en el arranque de la Jornada 3 del Apertura 2026.

Chivas y Pumas buscan confirmar su reacción; Xolos defiende el liderato: horarios y dónde ver la Jornada 3