Sheinbaum pone a votación prohibir la doble o triple nacionalidad a aspirantes a la Presidencia

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México
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    Sheinbaum pone a votación prohibir la doble o triple nacionalidad a aspirantes a la Presidencia
    La presidenta aseguró que la necesidad de garantizar la soberanía nacional y la lealtad es exclusiva del pueblo de México. Presidencia

En Colima la mandataria logró el respaldo unánime de los asistentes para impulsar su reforma constitucional

COLIMA, COL.- En el marco de su segundo informe de gobierno, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezó una asamblea pública en Colima donde logró el respaldo unánime de los asistentes para impulsar su reforma constitucional que prohíba a quien ocupe la Presidencia de la República tener doble o triple nacionalidad.

Ante la multitud, Sheinbaum sometió a votación a mano alzada su iniciativa, argumentando la necesidad de garantizar la soberanía nacional y la lealtad exclusiva al pueblo de México.

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“Pienso yo que ningún presidente o presidenta debe tener doble nacionalidad, debe ser solamente mexicana o mexicano; no puede rendirle cuentas a otro país. Que quede claramente en la Constitución”, sostuvo la mandataria tras declarar la aprobación unánime del público.

En su discurso, enfatizó que la historia del país demuestra que la soberanía se ha defendido frente a potencias extranjeras desde la Independencia.

INTENTAN RESUCITAR EL RÉGIMEN DEL “PRIAN”, ASEGURA SHEINBAUM

Cabe recordar que, el 27 de agosto, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo envió al Congreso de la Unión la iniciativa de reforma constitucional para que quienes deseen ocupar la Presidencia de la República o gubernaturas renuncien a su doble nacionalidad en caso de tenerla, con el objetivo de que el interés de México esté por encima de cualquier otro.

En el mismo acto, la titular del Ejecutivo arremetió contra la reciente reunión entre el expresidente panista Vicente Fox y el dirigente nacional del PRI, Alejandro “Alito” Moreno, realizada en la sede priista para explorar un frente opositor rumbo al proceso electoral de 2027.

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La presidenta calificó el encuentro como un intento por resucitar el régimen del “PRIAN” y retornar a un esquema de privilegios.

“Ayer se reunió Fox con Alito, imagínense. Pues es recordar el pasado, ¿no? Quieren regresar al pasado de corrupción”, afirmó.

CONFRONTA LOS MOVIMIENTOS DE LA OPOSICIÓN POLÍTICA EN MÉXICO

Para reforzar sus señalamientos, la presidenta hizo un recuento de los sexenios neoliberales, haciendo énfasis en las privatizaciones durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari.

Ejemplificó su postura recordando la privatización de los canales estatales de Imevisión —actualmente TV Azteca—, señalando que la operación se financió mediante un préstamo otorgado por Raúl Salinas de Gortari, hermano del entonces mandatario.

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Con este acto, la presidenta reafirma su discurso de blindaje a la soberanía nacional y confronta abiertamente los movimientos de reconfiguración de la oposición política en México.

Asimismo, ante un grupo de manifestantes, la mandataria pidió guardar silencio, y les dijo que no deben ser “irrespetuosos” pues no la dejaban continuar con su evento.

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