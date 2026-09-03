Sheinbaum anuncia plan integral para abastecer agua en Ecatepec y zonas con rezago en el Valle de México

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    Sheinbaum anuncia plan integral para abastecer agua en Ecatepec y zonas con rezago en el Valle de México
    La SCJN ordenó garantizar al menos 100 litros de agua potable a 600 habitantes de la quinta zona de Ecatepec. Cuartoscuro

La Presidenta informó que Conagua ha realizado la rehabilitación de 24 pozos de agua en el municipio mexiquense

ECATEPEC, EDOMEX.- Al ser cuestionada sobre una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que ordenó garantizar al menos 100 litros de agua potable a 600 habitantes de la quinta zona de Ecatepec, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó un plan de acción para abastecer de este líquido al municipio mexiquense y a otras zonas con rezago en la Zona Metropolitana del Valle de México.

En su conferencia matutina, la mandataria federal anunció que la Comisión Nacional del Agua (Conagua), a cargo de Efraín Morales, ha realizado la rehabilitación de 24 pozos de agua en Ecatepec.

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”Se está haciendo un trabajo muy importante para la rehabilitación de la red de distribución de agua potable. Hace poco una persona se acercó a agradecerme porque había llegado agua potable a su casa, en Ecatepec”, compartió en conferencia de prensa desde Palacio Nacional.

DESTACA SHEINBAUM COORDINACIÓN DE LOS NIVELES DE GOBIERNO

Sheinbaum Pardo destacó la coordinación entre la gobernadora Delfina Gómez, el Gobierno Federal y las presidencias municipales, particularmente Azucena Cisneros Coss, actual alcaldesa de Ecatepec.

“La zona Metropolitana del Valle de México, particularmente el oriente (tienen problemas de agua). Por eso el plan que estamos desarrollando, las acciones que estamos desarrollando. Durante mucho tiempo fue abandonado, principalmente por los gobiernos del Estado de México”, dijo en alusión a las administraciones priistas.

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Explicó que en el Edomex habitan cerca de 10 millones de personas, pero que aun estando cerca de una de las entidades de mayor generación de riqueza, que es la Ciudad de México, “tiene problemas importantes de pobreza y muchas de ellas tienen que ver con acceso a los servicios públicos”.

“Crecieron estas zonas sin hospitales, sin escuelas, sin universidades, sin preparatorias, con recursos que no se destinaron a mejorar el servicio de agua potable, a pavimentar las calles a iluminar, por temas de corrupción y de utilización del recurso en otras cosas”, añadió.

GOBIERNO FEDERAL BUSCA RESARCIR REZAGO

La presidenta Sheinbaum garantizó que, ahora, su gobierno se esfuerza en resarcir el rezago heredado, con un proyecto “muy ambicioso” de casi 25 mil millones de pesos para llevar más agua a Ecatepec.

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De acuerdo con la titular del Ejecutivo federal, el plan implementa rehabilitación de ductos y de pozos, así como cambios en la redistribución de agua potable. Además, subrayó que traerá beneficios en el abasto para Ecatepec y alcaldías de la Ciudad de México como Iztapalapa, Gustavo A. Madero y Tlalpan, donde no hay suficiente infraestructura.

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