Estados Unidos derriba al menos 100 drones de cárteles en la frontera sur, revela Fox News

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    Estados Unidos derriba al menos 100 drones de cárteles en la frontera sur, revela Fox News
    De acuerdo con la información en poder de Fox News, cada derribo de dron se coordinó previamente con el ejército mexicano. Cuartoscuro

Es la primera vez que el Pentágono informa de la frecuencia con la que se está utilizando su tecnología

CDMX. El ejército de Estados Unidos derribó “unos 100” supuestos drones de cárteles en la frontera sur solo en el mes de agosto, informó este jueves la cadena Fox News.

El periodista Bill Melugin publicó en su cuenta de X que es la primera vez que el Pentágono informa de la frecuencia con la que se está utilizando su tecnología de lucha contra sistemas de aeronaves no tripuladas (UAS, por sus siglas en inglés), incluidos sofisticados láseres, para derribar los drones de los cárteles que intentan infiltrarse en Estados Unidos.

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Melugin indicó que, de acuerdo con la información en poder de Fox News, cada derribo de dron se coordinó previamente con el ejército mexicano y las autoridades fronterizas, y que la estrategia refleja un esfuerzo más amplio de Estados Unidos por contar con una defensa antidrones en varias capas y de rápida implementación que combine tecnología, personal cualificado y autoridades actualizadas, en lugar de un único sistema “milagro”.

EU EMPLEA TECNOLOGÍA DEFENSIVA CONTRA DRONES

En declaraciones al medio estadounidense, Kingsley Wilson, vocero del Pentágono, dijo que “Estados Unidos está empleando tecnología defensiva contra drones para proteger a nuestro personal y las operaciones de seguridad fronteriza frente a las amenazas de drones vinculados a los cárteles. Estas acciones se coordinan estrechamente con el ejército mexicano y las autoridades fronterizas para garantizar la seguridad y evitar conflictos a ambos lados de la frontera”.

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El pasado 28 de agosto, el Comando de Defensa Aeroespacial de América del Norte y el Comando Norte de Estados Unidos informaron en un comunicado sobre el uso de un sistema láser para derribar tres drones relacionados con cárteles de la droga mexicanos que volaban cerca de la frontera entre Texas y México.

DRONES HAN SIDO CLASIFICADOS COMO UNA AMENAZA FÍSICA

Los drones fueron clasificados como una amenaza física para el personal militar y los agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).

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Un día después, el gobierno mexicano dijo que los tres drones eran usados por traficantes de migrantes para vigilar a las autoridades norteamericanas y subrayó que los derribos ocurrieron en suelo estadounidense, en el contexto de operaciones “espejo” realizadas por fuerzas de ambos países en la frontera.

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