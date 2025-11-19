Sheinbaum cita en Palacio a diputados y senadores tras avalar el Presupuesto 2026

CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que este jueves 20 de noviembre recibirá en Palacio Nacional a diputados y senadores de Morena, así como de los partidos aliados, para agradecerles la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación 2026. El encuentro se realizará por la tarde, informó la mandataria durante su conferencia matutina.

Sheinbaum explicó que la reunión tiene como propósito reconocer el respaldo legislativo al Paquete Económico presentado por su administración, cuya discusión en el Congreso concluyó recientemente. Señaló que el acompañamiento de las bancadas afines fue determinante para avanzar en las prioridades presupuestales del próximo año.

“Mañana en la tarde vienen diputados y senadores. Les quiero agradecer por la aprobación del Paquete Económico”, expresó la jefa del Ejecutivo federal al ser cuestionada sobre la agenda del día.

Además del encuentro con legisladores, la mandataria indicó que este miércoles sostendrá una reunión separada con gobernadoras y gobernadores en Palacio Nacional. El objetivo será revisar los avances del programa IMSS-Bienestar, uno de los proyectos centrales del gobierno en materia de salud pública.

De acuerdo con Sheinbaum, el diálogo con los mandatarios estatales permitirá afinar la coordinación operativa y revisar los procesos de transferencia de servicios médicos, así como los requerimientos de infraestructura y personal en cada entidad.

Estas reuniones, señaló, forman parte del seguimiento permanente a los compromisos del gobierno federal en materia presupuestal y de salud, y buscan asegurar que los proyectos prioritarios continúen avanzando conforme al calendario previsto.

La presidenta reiteró que tanto el Paquete Económico como el fortalecimiento del IMSS-Bienestar son pilares para consolidar la estrategia social de su administración de cara al próximo año fiscal. Con los encuentros programados en Palacio Nacional, el gobierno federal busca mantener la interlocución directa con los actores políticos involucrados en su implementación. Con información de El Universal