Sheinbaum cita en Palacio a diputados y senadores tras avalar el Presupuesto 2026

México
/ 19 noviembre 2025
    Sheinbaum cita en Palacio a diputados y senadores tras avalar el Presupuesto 2026
    Apunta que la reunión tiene como propósito reconocer el respaldo legislativo al Paquete Económico presentado por su administración. /FOTO: CUARTOSCURO

La Presidenta adelantó una serie de encuentros con gobernadores y con el bloque legislativo oficialista para revisar temas clave de la agenda federal

CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que este jueves 20 de noviembre recibirá en Palacio Nacional a diputados y senadores de Morena, así como de los partidos aliados, para agradecerles la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación 2026. El encuentro se realizará por la tarde, informó la mandataria durante su conferencia matutina.

Sheinbaum explicó que la reunión tiene como propósito reconocer el respaldo legislativo al Paquete Económico presentado por su administración, cuya discusión en el Congreso concluyó recientemente. Señaló que el acompañamiento de las bancadas afines fue determinante para avanzar en las prioridades presupuestales del próximo año.

TE PUEDE INTERESAR: ‘Bloque Negro tiene que investigarse’... Sheinbaum sobre supuesto grupo de choque en marchas de la CDMX

“Mañana en la tarde vienen diputados y senadores. Les quiero agradecer por la aprobación del Paquete Económico”, expresó la jefa del Ejecutivo federal al ser cuestionada sobre la agenda del día.

Además del encuentro con legisladores, la mandataria indicó que este miércoles sostendrá una reunión separada con gobernadoras y gobernadores en Palacio Nacional. El objetivo será revisar los avances del programa IMSS-Bienestar, uno de los proyectos centrales del gobierno en materia de salud pública.

TE PUEDE INTERESAR: Detienen a hombre por la muerte de su esposa y sus suegros, en NL

De acuerdo con Sheinbaum, el diálogo con los mandatarios estatales permitirá afinar la coordinación operativa y revisar los procesos de transferencia de servicios médicos, así como los requerimientos de infraestructura y personal en cada entidad.

Estas reuniones, señaló, forman parte del seguimiento permanente a los compromisos del gobierno federal en materia presupuestal y de salud, y buscan asegurar que los proyectos prioritarios continúen avanzando conforme al calendario previsto.

La presidenta reiteró que tanto el Paquete Económico como el fortalecimiento del IMSS-Bienestar son pilares para consolidar la estrategia social de su administración de cara al próximo año fiscal. Con los encuentros programados en Palacio Nacional, el gobierno federal busca mantener la interlocución directa con los actores políticos involucrados en su implementación. Con información de El Universal

Temas


Presupuesto

Localizaciones


CDMX

Personajes


Claudia Sheinbaum

Organizaciones


SEGOB
Senado De la República

true

Carlos M.M.

Carlos Eduardo Martínez Mirón (1992), editor y escritor con experiencia en diversos medios informativos, colaborando en las secciones de negocios, tecnología, internacional, entre otros. Ha trabajado como corrector y coeditor en proyectos editoriales tanto científicos como culturales, además de publicar obra propia y colaborar como ghost writter en títulos a nivel nacional.

COMENTARIOS

Selección de los editores
La presidenta Sheinbaum aseguró que se investigará al Bloque Negro y a los responsables de los actos violentos del 15N, además de revisar posibles abusos policiales.

‘Bloque Negro tiene que investigarse’... Sheinbaum sobre supuesto grupo de choque en marchas de la CDMX
Instalaciones de AHMSA en Monclova permanecen detenidas desde 2023, a la espera de que el Juzgado de Concursos Mercantiles autorice la subasta para definir su futuro y el de miles de trabajadores.

A un año de la quiebra, AHMSA sigue sin comprador y la industria del acero enfrenta un escenario incierto
La FGE confirmó que la causa de la muerte de Silvia, de 13 años, fue por traumatismo craneoencefálico por proyectil de arma de fuego.

Investiga FGE muerte de menor hallada en el ejido Buñuelos de Saltillo; familiares rinden declaración
Seis selecciones competirán en México por los últimos dos boletos a la Copa del Mundo 2026.

FIFA confirma a Guadalajara y Monterrey como sedes del repechaje rumbo al Mundial 2026: ¿cuándo se jugarán?
Organizaciones civiles piden detener la Caravana Navideña Coca-Cola, acusándola de promover el consumo de bebidas azucaradas y contribuir a la crisis de obesidad infantil en México.

¿Adiós a la Caravana Navideña Coca-Cola?... piden a Cofepris cancelar desfiles por impacto negativo en la Salud
Las luces navideñas de baja calidad pueden provocar incendios en segundos. Conoce cómo prevenir riesgos, qué normas oficiales debes buscar y cómo elegir productos seguros para esta temporada.

Lo barato sale caro... Profeco alerta sobre riesgo al comprar luces navideñas ‘patito’
Christian Nodal y sus padres quedaron desvinculados del proceso penal iniciado por Universal Music, luego de que una jueza determinó que no existían pruebas suficientes sobre la presunta falsificación de documentos relacionados con derechos musicales

Christian Nodal queda libre de proceso: jueza descarta acusación de Universal Music
Meta propone reemplazar el celular con nuevas gafas de realidad aumentada. Zuckerberg asegura que las Meta Ray-Ban Display serán el dispositivo clave del futuro.

Adiós al celular... Meta propone un nuevo dispositivo con realidad aumentada