Sheinbaum invita a legisladores a mitin en Zócalo el 6 de diciembre, tras reunión

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, tras su reunión con legisladores federales de las bancadas de Morena y sus aliados, Partido del Trabajo (PT) y Partido Verde Ecologista de México (PVEM), les invitó a una concentración masiva en el Zócalo de la Ciudad de México el próximo 6 de diciembre, con el fin de celebrar los siete años de la Cuarta Transformación. A su salida de la reunión en Palacio Nacional, la cual tenía como objetivo inicial agradecerles por la aprobación del Presupuesto de Egresos para el 2026, algunos legisladores comentaron que la Presidenta de México extendió esta invitación para que la acompañen en el mensaje que ofrecerá al pueblo.

TE PUEDE INTERESAR: Analiza Trump medidas extra contra narco en México; aplaude trabajo de Sheinbaum De acuerdo con Ricardo Monreal, coordinador de la bancada de Morena en San Lázaro, explicó que “ella nos invitó para el 6 de diciembre, va a haber una movilización aquí en el Zócalo y vamos a acompañarla los diputados y a invitar a nuestros equipos a que estén también aquí presentes el 6 de diciembre”. AGRADECE APROBACIÓN DE PAQUETE ECONÓMICO 2026 Sheinbaum agradeció a los legisladores y legisladoras de Morena y partidos aliados la aprobación de reformas, así como del Paquete Económico 2026.