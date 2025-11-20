Sheinbaum invita a legisladores a mitin en Zócalo el 6 de diciembre, tras reunión

México
/ 20 noviembre 2025
    Sheinbaum invita a legisladores a mitin en Zócalo el 6 de diciembre, tras reunión
    La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, tras su reunión con legisladores federales de las bancadas de Morena y sus aliados, PT y PVEM, les invitó a una concentración masiva en el Zócalo. FOTO: CLAUDIA SHEINBAUM | X

La reunión en Palacio Nacional tenía como objetivo inicial agradecerles por la aprobación del Presupuesto de Egresos para el 2026

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, tras su reunión con legisladores federales de las bancadas de Morena y sus aliados, Partido del Trabajo (PT) y Partido Verde Ecologista de México (PVEM), les invitó a una concentración masiva en el Zócalo de la Ciudad de México el próximo 6 de diciembre, con el fin de celebrar los siete años de la Cuarta Transformación.

A su salida de la reunión en Palacio Nacional, la cual tenía como objetivo inicial agradecerles por la aprobación del Presupuesto de Egresos para el 2026, algunos legisladores comentaron que la Presidenta de México extendió esta invitación para que la acompañen en el mensaje que ofrecerá al pueblo.

De acuerdo con Ricardo Monreal, coordinador de la bancada de Morena en San Lázaro, explicó que “ella nos invitó para el 6 de diciembre, va a haber una movilización aquí en el Zócalo y vamos a acompañarla los diputados y a invitar a nuestros equipos a que estén también aquí presentes el 6 de diciembre”.

AGRADECE APROBACIÓN DE PAQUETE ECONÓMICO 2026

Sheinbaum agradeció a los legisladores y legisladoras de Morena y partidos aliados la aprobación de reformas, así como del Paquete Económico 2026.

Con este se busca garantizar la financiación de los Programas del Bienestar, así como un aumento presupuestal en salud, educación, vivienda, seguridad, inversión, así como el rescate de Petróleos Mexicanos (Pemex).

“En Palacio Nacional, agradecí a diputadas, diputados, senadores y senadoras de nuestro movimiento la aprobación del Paquete Económico 2026 y las reformas para el bienestar del pueblo”, escribió en X.

Temas


Diputados
Reuniones
Senadores

Localizaciones


México

Personajes


Claudia Sheinbaum

Organizaciones


Morena
Partido Del Trabajo
PVEM

Karla Velazquez

Editora Web en Mesa Central, enfocada en tendencias de Deportes para Vanguardia Mx. También se especializa en Fact Checking de discursos políticos, sociales y científicos, así como temas de tendencia en redes sociales.

Es egresada en Periodismo Multimedia de la Facultad de Ciencias de la Comunicación en la Universidad Autónoma de Nuevo León.

