Sheinbaum invita a legisladores a mitin en Zócalo el 6 de diciembre, tras reunión
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Personajes
Organizaciones
La reunión en Palacio Nacional tenía como objetivo inicial agradecerles por la aprobación del Presupuesto de Egresos para el 2026
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, tras su reunión con legisladores federales de las bancadas de Morena y sus aliados, Partido del Trabajo (PT) y Partido Verde Ecologista de México (PVEM), les invitó a una concentración masiva en el Zócalo de la Ciudad de México el próximo 6 de diciembre, con el fin de celebrar los siete años de la Cuarta Transformación.
A su salida de la reunión en Palacio Nacional, la cual tenía como objetivo inicial agradecerles por la aprobación del Presupuesto de Egresos para el 2026, algunos legisladores comentaron que la Presidenta de México extendió esta invitación para que la acompañen en el mensaje que ofrecerá al pueblo.
TE PUEDE INTERESAR: Analiza Trump medidas extra contra narco en México; aplaude trabajo de Sheinbaum
De acuerdo con Ricardo Monreal, coordinador de la bancada de Morena en San Lázaro, explicó que “ella nos invitó para el 6 de diciembre, va a haber una movilización aquí en el Zócalo y vamos a acompañarla los diputados y a invitar a nuestros equipos a que estén también aquí presentes el 6 de diciembre”.
AGRADECE APROBACIÓN DE PAQUETE ECONÓMICO 2026
Sheinbaum agradeció a los legisladores y legisladoras de Morena y partidos aliados la aprobación de reformas, así como del Paquete Económico 2026.
TE PUEDE INTERESAR: Dice Samuel García que Claudia Sheinbaum aceptó financiar tramo de carretera interserrana
Con este se busca garantizar la financiación de los Programas del Bienestar, así como un aumento presupuestal en salud, educación, vivienda, seguridad, inversión, así como el rescate de Petróleos Mexicanos (Pemex).
“En Palacio Nacional, agradecí a diputadas, diputados, senadores y senadoras de nuestro movimiento la aprobación del Paquete Económico 2026 y las reformas para el bienestar del pueblo”, escribió en X.