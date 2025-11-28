Sheinbaum recibirá a Presidente de Singapur el 1 de diciembre

México
/ 28 noviembre 2025
    Sheinbaum recibirá a Presidente de Singapur el 1 de diciembre
    La doctora Claudia Sheinbaum Pardo, informó de la futura visita a Palacio Nacional. Foto: Gabriel Monroy / Presidencia

La Presidenta de México recibirá en Palacio Nacional al presidente Tharman Shanmugaratnam para conmemorar los 50 años de relaciones y sostener un encuentro privado

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, recibirá este lunes en Palacio Nacional a su homólogo de Singapur, Tharman Shanmugaratnam, para realizar una visita oficial centrada en fortalecer los lazos económicos y políticos entre ambas naciones. La visita coincide con el 50.º aniversario del establecimiento de las relaciones diplomáticas entre México y la República de Singapur, subrayando la intensa agenda diplomática de la Jefa del Ejecutivo.

La mandataria encabezará el acto protocolario de bienvenida en el Patio de Honor, donde posteriormente ambos jefes de Estado sostendrán un encuentro privado con integrantes de sus respectivos gabinetes.

El presidente Shanmugaratnam, quien asumió el cargo en septiembre de 2023, es un respetado economista que ocupó puestos clave como el de vice primer ministro y ministro de finanzas antes de ser el noveno presidente de su país.

TE PUEDE INTERESAR: ‘Quieren frenar la 4T desde fuera’: Sheinbaum advierte ofensiva de grupos ultraconservadores

Se espera que tras el encuentro privado entre los gabinetes, la Presidenta Sheinbaum y el Presidente Shanmugaratnam emitan un comunicado conjunto destacando los acuerdos alcanzados para fortalecer la relación económica y política en el marco del 50.º aniversario. La intensa agenda diplomática subraya el interés de la actual administración en fortalecer los lazos comerciales y de desarrollo con socios clave en diversas regiones del mundo.

REFUERZA SHEINBAUM AGENDA INTERNACIONAL
La visita del mandatario de Singapur se enmarca en una reciente e intensa agenda diplomática de la Presidenta de México con líderes internacionales:

El 25 de noviembre, Sheinbaum se reunió con la presidenta Xiomara Castro para abordar temas de desarrollo social, migración y cooperación regional, buscando impulsar una agenda común para Centroamérica y México.

TE PUEDE INTERESAR: Premio Nacional del Deporte 2025: quiénes fueron los atletas reconocidos en la ceremonia oficial

A principios de noviembre, sostuvo un encuentro con Emmanuel Macron para discutir proyectos de transición energética, movilidad sustentable y colaboración científica, además de fortalecer la agenda climática.

Semanas previas, recibió al primer ministro Mark Carney. La reunión se centró en temas comerciales, inversiones vinculadas al T-MEC, movilidad laboral y el desarrollo de cadenas de suministro compartidas.

¿A QUIÉN HA RECIBIDO CLAUDIA SHEINBAUM EN PALACIO NACIONAL?
La Jefa del Ejecutivo ha recibido en Palacio Nacional a los siguientes mandatarios internacionales:
Gustavo Petro (Colombia)
Johnny Briceño (Belice)
Bernardo Arévalo (Guatemala)
Mark Carney (Canadá)
Emmanuel Macron (Francia)
Xiomara Castro (Honduras)

Con información de El Universal

Temas


Presidencia
Política México

Localizaciones


México

Personajes


Claudia Sheinbaum

true

Karla Guadarrama

Líder de la Estrategia Digital en Vanguardia. Actualmente estudio Diseño de Futuros en CENTRO y formo parte de la segunda Generación del programa Women In News de Google News Initiative y Wan-Ifra Latam.

Periodista con más de 10 años de experiencia en Medios Digitales, Desarrollo de audiencias, SEO, Estrategias Digitales, tendencias y listening.


Máster en Administración y Alta Dirección por la Universidad Iberoamericana, Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Coahuila. Formé parte de PRENDE Programa Prensa y Democracia de la Universidad Iberoamericana en Ciudad de México. Fui asistente titular de Investigación Worlds of Journalism, coordinada por la Universidad de Miami. Coordiné al equipo de Verificación de Candidatum. Premio Estatal de Periodismo 2017.

COMENTARIOS

Selección de los editores
El incendio en el complejo habitacional comenzó el miércoles por la tarde. En los ocho edificios suman dos mil apartamentos. Siete de ellos fueron afectados por las llamas. FOTO: AP

Incendio en Hong Kong 2025: FOTOS del antes y después de la tragedia
Joaquín Guzmán López, hijo del narcotraficante en prisión Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, cofundador del Cártel de Sinaloa y uno de los líderes de ‘Los Chapitos’, se declarará culpable por narcotráfico.

Joaquín Guzmán López se declarará culpable por narcotráfico en EU
La Mandataria subrayó que la designación del próximo titular de la Fiscalía será determinante para fortalecer la estrategia de seguridad nacional y pública.

Sheinbaum elogia a Ernestina Godoy, pero deja la FGR en manos del Senado
La FGR acusa al empresario Raúl Rocha Cantú de colaborar con una red que presuntamente introducía armas al país ocultas en pacas de ropa y que operaba con apoyo de funcionarios y empresas fachada

Red ligada con Raúl Rocha habría utilizado pacas de ropa para transportar armas
La Presidenta aseguró que la transición temporal se hará con normalidad administrativa y que no se afectará la conducción de la política exterior ni los compromisos internacionales de México.

Sheinbaum confirma licencia del canciller De la Fuente; toma licencia médica
Equipos de emergencia continúan las labores de búsqueda entre las torres dañadas del complejo Wang Fuk Court, donde el incendio dejó más de un centenar de víctimas y cientos de residentes sin localizar.

Aumentan las víctimas del incendio en Hong Kong a al menos 128 muertos y 200 desaparecidos
La CURP Biométrica será parte esencial de la identidad digital en México. Te explicamos por qué la Llave MX es obligatoria para obtenerla, cómo activarla desde tu celular y dónde buscar los módulos oficiales.

CURP Biométrica obligatoria... requisito clave que debes cumplir para tramitarla y dónde buscar los módulos
Sergio Ramos dejará a Rayados de Monterrey al finalizar el Apertura 2025, pero continuará su carrera en otro club, según El Chiringuito.

Sergio Ramos se va de Rayados: central español dejará la Liga MX para jugar en otro club