Sheinbaum recibirá a Presidente de Singapur el 1 de diciembre

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, recibirá este lunes en Palacio Nacional a su homólogo de Singapur, Tharman Shanmugaratnam, para realizar una visita oficial centrada en fortalecer los lazos económicos y políticos entre ambas naciones. La visita coincide con el 50.º aniversario del establecimiento de las relaciones diplomáticas entre México y la República de Singapur, subrayando la intensa agenda diplomática de la Jefa del Ejecutivo.

La mandataria encabezará el acto protocolario de bienvenida en el Patio de Honor, donde posteriormente ambos jefes de Estado sostendrán un encuentro privado con integrantes de sus respectivos gabinetes.

El presidente Shanmugaratnam, quien asumió el cargo en septiembre de 2023, es un respetado economista que ocupó puestos clave como el de vice primer ministro y ministro de finanzas antes de ser el noveno presidente de su país.

TE PUEDE INTERESAR: ‘Quieren frenar la 4T desde fuera’: Sheinbaum advierte ofensiva de grupos ultraconservadores

Se espera que tras el encuentro privado entre los gabinetes, la Presidenta Sheinbaum y el Presidente Shanmugaratnam emitan un comunicado conjunto destacando los acuerdos alcanzados para fortalecer la relación económica y política en el marco del 50.º aniversario. La intensa agenda diplomática subraya el interés de la actual administración en fortalecer los lazos comerciales y de desarrollo con socios clave en diversas regiones del mundo.

REFUERZA SHEINBAUM AGENDA INTERNACIONAL

La visita del mandatario de Singapur se enmarca en una reciente e intensa agenda diplomática de la Presidenta de México con líderes internacionales:

El 25 de noviembre, Sheinbaum se reunió con la presidenta Xiomara Castro para abordar temas de desarrollo social, migración y cooperación regional, buscando impulsar una agenda común para Centroamérica y México.

TE PUEDE INTERESAR: Premio Nacional del Deporte 2025: quiénes fueron los atletas reconocidos en la ceremonia oficial

A principios de noviembre, sostuvo un encuentro con Emmanuel Macron para discutir proyectos de transición energética, movilidad sustentable y colaboración científica, además de fortalecer la agenda climática.

Semanas previas, recibió al primer ministro Mark Carney. La reunión se centró en temas comerciales, inversiones vinculadas al T-MEC, movilidad laboral y el desarrollo de cadenas de suministro compartidas.

¿A QUIÉN HA RECIBIDO CLAUDIA SHEINBAUM EN PALACIO NACIONAL?

La Jefa del Ejecutivo ha recibido en Palacio Nacional a los siguientes mandatarios internacionales:

Gustavo Petro (Colombia)

Johnny Briceño (Belice)

Bernardo Arévalo (Guatemala)

Mark Carney (Canadá)

Emmanuel Macron (Francia)

Xiomara Castro (Honduras)

Con información de El Universal