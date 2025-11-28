‘Quieren frenar la 4T desde fuera’: Sheinbaum advierte ofensiva de grupos ultraconservadores

CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que existen grupos extranjeros, particularmente de ultraderecha, que buscan frenar la continuidad del proyecto de la Cuarta Transformación (4T), al tiempo que sostuvo que su gobierno se encuentra fortalecido y respaldado por la ciudadanía.

Durante su conferencia matutina, la mandataria fue cuestionada sobre si en el acto del próximo 6 de diciembre en el Zócalo capitalino, con el que se conmemorarán siete años del inicio de la transformación, hará un llamado a la unidad nacional frente a presuntos intentos de injerencia extranjera y “traiciones internas”.

En respuesta, Sheinbaum sostuvo que desde el exterior hay grupos que no comparten el rumbo de su administración. “Sí hay desde fuera quienes no les gusta la transformación de México, quienes no les gustan los gobiernos del pueblo, prefieren gobiernos de las élites que actúen contra el pueblo”, afirmó.

La presidenta precisó que no se trata de gobiernos extranjeros, sino de grupos altamente conservadores que, dijo, buscan impedir que continúe el actual proyecto político. “Hay mucho interés en que no siga la transformación, de grupos de ultraderecha”, subrayó.

Indicó que estos sectores utilizan principalmente redes sociales para descalificar a su administración, y acusó que, en algunos casos, son alentados desde el interior del país. “El problema es que luego hay algunos aquí que son los que los están llamando y que además van a Estados Unidos a pedir intervención”, señaló.

Sheinbaum consideró que el país atraviesa un momento de definiciones políticas, en el que -dijo- cada actor debe asumir su posición. “Pueden no pensar como nosotros, pero es muy distinto eso a estar llamando a la intervención extranjera. Entonces, quién está por la intervención y quién no”, expresó.

La mandataria rechazó que fijar estas posturas signifique polarizar. “Eso no es polarizar; es sencillamente tomar una posición”, puntualizó al referirse a las críticas que ha recibido por su discurso político.

Sheinbaum también hizo referencia a las campañas negativas que asegura haber enfrentado recientemente, al señalar que incluso superan las que, dijo, vivió el expresidente Andrés Manuel López Obrador. “En este mes... muchos trols, bots, todo comprado con mucho dinero”, afirmó. Con información de El Universal