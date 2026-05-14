Sindicato analiza declarar huelga en la Universidad de Sonora, en medio de conflicto laboral

HERMOSILLO, SON.- Integrantes del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Sonora (Staus) iniciaron una asamblea permanente para definir si estallan la huelga programada para las 17:00 horas de este 14 de mayo, en medio de un conflicto laboral que mantiene en incertidumbre a más de 40 mil estudiantes de licenciatura y posgrado. La deliberación sindical se desarrolla pese a que el juez B del Primer Tribunal Laboral del Distrito Judicial 1 determinó archivar el expediente de emplazamiento a huelga promovido por el Staus, resolución que el sindicato calificó como “arbitraria e ilegal”.

El posible paro académico ocurre apenas una semana después de que el Sindicato de Trabajadores y Empleados de la Universidad de Sonora (Steus) levantara la huelga que mantuvo paralizada a la institución durante 19 días y que concluyó el pasado 7 de mayo. En días recientes, el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, hizo un llamado público tanto a la administración universitaria como a los sindicatos para mantener el diálogo y evitar una nueva suspensión de actividades en la máxima casa de estudios.

NEGOCIACIONES PERMANECEN ESTANCADAS Sin embargo, el Staus aseguró que las negociaciones con la Universidad de Sonora permanecen estancadas debido a la falta de una propuesta satisfactoria en la revisión salarial y contractual 2026. A través de un posicionamiento, el sindicato académico sostuvo que tanto la resolución judicial como las declaraciones emitidas por Rectoría vulneran derechos fundamentales de las y los trabajadores, entre ellos la huelga, la libertad sindical y la negociación colectiva.

Además, acusó a la administración universitaria de intentar desacreditar el movimiento sindical y minimizar las demandas del personal docente, relacionadas con la pérdida del poder adquisitivo, prestaciones laborales, estabilidad en el empleo, seguridad social y el impacto del ISR (Impuesto sobre la Renta).

EXIGENCIAS DEL STAUS Entre las principales exigencias del Staus destacan un aumento salarial justo, un programa de recuperación salarial, mejores condiciones laborales, acceso y fortalecimiento de los servicios médicos del Isssteson para trabajadores que aún no cuentan con esa prestación, así como el respeto irrestricto al Contrato Colectivo de Trabajo. También denunciaron incumplimientos a acuerdos pactados en la revisión contractual del año pasado y señalaron un trato indigno durante las negociaciones con la administración universitaria. El sindicato reiteró que todas sus acciones se han realizado conforme a la Ley Federal del Trabajo y al Contrato Colectivo vigente, por lo que defendió la legitimidad de su movimiento y advirtió que mantendrá las acciones necesarias para exigir mejores condiciones salariales y contractuales.

Mientras el conflicto escala, el impacto ya alcanza directamente a la comunidad estudiantil. La posibilidad de una nueva huelga amenaza con suspender clases, retrasar evaluaciones, afectar trámites administrativos y poner en riesgo el semestre para miles de estudiantes en todo el estado.

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