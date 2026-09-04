Detienen a 66 falsos policías en operativos en Guerrero; entre ellos un funcionario ligado a la extorsión

+ Seguir en Seguir en Google
México
/
    Detienen a 66 falsos policías en operativos en Guerrero; entre ellos un funcionario ligado a la extorsión
    Entre los detenidos se encuentra Simitrio Álvarez, director de Movilidad y Transporte del Municipio de Tlapa de Comonfort. Cortesía

Los operativos se llevaron a cabo en Tlapa de Comonfort, Chilapa de Álvarez y Atlixtac

GUERRERO.- Fuerzas federales y estatales detuvieron a 66 personas que no acreditaron su calidad de policías, entre ellos un mando, durante cateos y órdenes de aprehensión realizados en tres municipios de Guerrero.

Los operativos se llevaron a cabo en Tlapa de Comonfort, Chilapa de Álvarez y Atlixtac, en el marco de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, informó el Gabinete de Seguridad.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/no-hay-campana-sucia-que-pueda-hacernos-dano-afirma-sheinbaum-niega-division-en-la-4t-BL23286513

En las acciones participaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y Guardia Nacional, en coordinación con la Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Seguridad Pública de Guerrero.

DETIENEN A DIRECTOR DE MOVILIDAD DE TLAPA, GUERRERO

Entre los detenidos se encuentra Simitrio Álvarez, director de Movilidad y Transporte del Municipio de Tlapa de Comonfort, quien, según el reporte oficial, está relacionado con el delito de extorsión.

Las autoridades informaron que durante los operativos fueron aseguradas 284 armas de fuego, 44 teléfonos celulares y cuatro vehículos oficiales.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/descarta-gobierno-de-veracruz-atentado-o-ataque-directo-contra-el-diputado-zenyazen-escobar-DL23285745

“Con estas detenciones el Gabinete de Seguridad fortalece las labores de inteligencia e investigación para combatir la extorsión e impunidad y proteger a la población”, señaló.

En el caso de Tlapa, además del director de Vialidad, fueron detenidas 21 personas que no estaban acreditadas como policías y agentes de tránsito.

CIUDADANÍA DENUNCIA ATROPELLOS QUE SUFREN POR PARTE DE LOS AGENTES

Tras conocerse la detención de los “falsos” policías, la ciudadanía escribió, a través de las redes sociales, la serie de atropellos que sufren por parte de los agentes de las corporaciones.

Decenas de habitantes de Tlapa llegaron a las instalaciones de Movilidad y Transportes para pedir que se les regrese su vehículo que les fue asegurado por uniformados por presuntamente cometer alguna infracción, pero que les exigían pagos por multas de miles de pesos.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/desaparece-candido-gonzalez-mientras-buscaba-a-su-hijo-en-la-misma-colonia-donde-fue-visto-por-ultima-vez-en-guadalajara-FL23285303

De acuerdo a versiones, en el corralón de Tránsito municipal ubicado en las canchas deportivas de ese municipio, están estacionados por lo menos 800 vehículos, entre automóviles, camionetas, motonetas y motocicletas, que fueron asegurados por los agentes bajo las órdenes de su director Simitrio Álvarez, quien antes de ocupar ese cargo era líder transportista y es cercano al alcalde priista de Tlapa, Gilberto Solano Arriaga.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Detenciones
Extorsiones
operativos

Localizaciones


Chilapa
Guerrero
TLAPA

Organizaciones


FGE
Sedena
SSP

Reforma

Reforma

Reforma es un diario de noticias y avisos de ocasión de circulación nacional, con un periódico impreso y un sitio en línea. Se imprime en la Ciudad de México y es editado por el Grupo Reforma. Circula desde el 20 de noviembre de 1993. Su director es Alejandro Junco Elizondo y el director editorial es Juan E. Pardinas.

Este medio se caracteriza por ofrecer noticias en tiempo real, contenido multimedia y de opinión.

Selección de los editores
Los burros que faltan por sustituir

Los burros que faltan por sustituir
true

Teófilo Benítez Granados: Justicia transaccional
México Siglo XXI 2026 inició con Alan Estrada y reunirá a Justin Trudeau, Charlize Theron, Carlos Slim Domit, Memo Ochoa y más invitados

EN VIVO: México Siglo XXI con Charlize Theron, Justin Trudeau, Guillermo Ochoa y más
Harfuch confirmó que amenazas y una exigencia de dinero están relacionadas con el multihomicidio de una familia en Atizapán de Zaragoza.

Harfuch confirma móvil detrás del multihomicidio de la familia de Jonathan Meléndez; fue por amenazas y dinero
Un canal de baja presión en el sureste mexicano y el ingreso de humedad del golfo de México y mar Caribe, originarán lluvias intensas e intervalos de chubascos. VANGUARDIA/ARCHIVO

Se aproxima Tormenta Negra a México con 72 horas de lluvia, granizadas y fuertes ráfagas de viento de hasta 70 km/h
Sheinbaum reabrió el registro del programa Sembrando Vida 2026, que ofrece un apoyo económico mensual de 6 mil 450 pesos, capacitación laboral, insumos y herramientas.

Sheinbaum reabre registro para depositarle 6 mil 450 pesos al mes y otorgarle insumos, herramientas y capacitación a mayores de edad; requisitos y cómo inscribirse
Cita. ‘El Desaire’, protagonizada por Vico Escorcia, Guillermo Alonso y Joshua Okamoto, ya se encuentra en cartelera en distintos complejos de Coahuila.

‘Es una belleza, de verdad’: Fernanda Familiar recomienda ‘El Desaire’; te decimos dónde verla en Coahuila
La controversia de destapa de nuevo. En las últimas temporadas, distintos jugadores han sido sancionados por violaciones relacionadas con el tiempo.

¡Insólito! Isaac Paredes recibe el ponche más absurdo de su carrera y explota