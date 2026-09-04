Detienen a 66 falsos policías en operativos en Guerrero; entre ellos un funcionario ligado a la extorsión

GUERRERO.- Fuerzas federales y estatales detuvieron a 66 personas que no acreditaron su calidad de policías, entre ellos un mando, durante cateos y órdenes de aprehensión realizados en tres municipios de Guerrero. Los operativos se llevaron a cabo en Tlapa de Comonfort, Chilapa de Álvarez y Atlixtac, en el marco de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, informó el Gabinete de Seguridad.

En las acciones participaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y Guardia Nacional, en coordinación con la Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Seguridad Pública de Guerrero.

DETIENEN A DIRECTOR DE MOVILIDAD DE TLAPA, GUERRERO Entre los detenidos se encuentra Simitrio Álvarez, director de Movilidad y Transporte del Municipio de Tlapa de Comonfort, quien, según el reporte oficial, está relacionado con el delito de extorsión. Las autoridades informaron que durante los operativos fueron aseguradas 284 armas de fuego, 44 teléfonos celulares y cuatro vehículos oficiales.

“Con estas detenciones el Gabinete de Seguridad fortalece las labores de inteligencia e investigación para combatir la extorsión e impunidad y proteger a la población”, señaló. En el caso de Tlapa, además del director de Vialidad, fueron detenidas 21 personas que no estaban acreditadas como policías y agentes de tránsito.

CIUDADANÍA DENUNCIA ATROPELLOS QUE SUFREN POR PARTE DE LOS AGENTES Tras conocerse la detención de los “falsos” policías, la ciudadanía escribió, a través de las redes sociales, la serie de atropellos que sufren por parte de los agentes de las corporaciones. Decenas de habitantes de Tlapa llegaron a las instalaciones de Movilidad y Transportes para pedir que se les regrese su vehículo que les fue asegurado por uniformados por presuntamente cometer alguna infracción, pero que les exigían pagos por multas de miles de pesos.

De acuerdo a versiones, en el corralón de Tránsito municipal ubicado en las canchas deportivas de ese municipio, están estacionados por lo menos 800 vehículos, entre automóviles, camionetas, motonetas y motocicletas, que fueron asegurados por los agentes bajo las órdenes de su director Simitrio Álvarez, quien antes de ocupar ese cargo era líder transportista y es cercano al alcalde priista de Tlapa, Gilberto Solano Arriaga.

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