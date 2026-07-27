Cuestionan aseguramiento de refinería clandestina en Reynosa

CDMX.- El vocero del PAN en la Cámara de Diputados, Federico Döring, demandó al Gobierno federal una explicación de por qué en sus decomisos de alto impacto, como el de una refinería clandestina en Reynosa, Tamaulipas, no se reportan personas detenidas. Döring calificó como inverosímil que una infraestructura de esa magnitud hubiera operado durante meses sin que ninguna autoridad tuviera conocimiento de su existencia.

Según imágenes difundidas públicamente, afirmó, la refinería clandestina era visible desde la carretera, por lo que la Guardia Nacional la pudo haber visto cualquier día desde hace muchos meses, pero no hicieron nada. Incluso con Google Maps, advirtió, se puede demostrar que desde el cuartel de la Guardia Nacional se alcanza a ver la refinería. “De ese tamaño tienen que estar involucradas todas las autoridades para que viéndose la refinería desde la carretera, a plena vista, ni el Alcalde, ni la Guardia Nacional se hayan dado cuenta. Toma meses construir esa infraestructura y nadie se dio cuenta”, consideró. SIN DETENIDOS EN EL OPERATIVO El 24 de julio pasado, la Octava Zona Militar, con sede en Reynosa, reveló el aseguramiento de una refinería clandestina y 3 millones 769 mil litros de hidrocarburos con un valor superior a los 90 millones de pesos; sin embargo, el Ejército no reportó detenidos en el operativo. Ante ello, Döring cuestionó directamente al alcalde de Reynosa, Carlos Peña, y al Gabinete de Seguridad federal sobre cómo fue posible que una infraestructura de esa dimensión se construyera y operara sin ser detectada.

“Preguntas para (Claudia) Sheinbaum, su Gabinetazo y el Alcalde de Reynosa: ¿nadie se dio cuenta? Señor Alcalde, ¿usted como para qué está, aparte de que está pintado? ¿A poco nadie de su Gobierno se dio cuenta, Alcalde, que se estaba construyendo o que ya se había construido? ¿Sus agentes de la Policía Municipal no se dieron cuenta, los del área de tránsito, del volumen de pipas que metían y sacaban producto? ¿Nada de esto se dio cuenta el Gobierno de Reynosa de la 4T? Vaya casualidad”, expresó. El legislador sostuvo que este caso se suma a otros decomisos de alto impacto anunciados por el Gobierno Federal, como embarques millonarios de hidrocarburos, laboratorios para la elaboración de drogas sintéticas y centros de almacenamiento de combustible, en los que, pese a la magnitud de los aseguramientos, no se reportan personas detenidas. “Todos los decomisos rimbombantes y propagandísticos son sin detenidos Yo he venido señalando que ahí hay truco, que algo huele mal, porque aparecen aparecen los barcos con millones de litros de diésel sin detenidos, porque desmantelan los laboratorios de fentanilo y metanfetaminas sin detenidos, porque aparecen carrotanques, pipas, ahora hasta refinerías clandestinas sin detenidos. Ahí algo no huele bien”, afirmó. SEÑALAN MÁS CASOS Döring recordó que este no sería el primer caso de una instalación clandestina para el procesamiento de combustibles, pues anteriormente se dieron a conocer casos en Coatzacoalcos, Veracruz, y Cadereyta, Nuevo León, casos en los que tampoco existieron responsabilidades claras por parte de las autoridades. “No es la primera, porque Rocío Nahle era Secretaria de Energía, vivía en Coatzacoalcos, Veracruz y ahí ya había una refinería clandestina y nadie se dio cuenta. Recientemente se hizo pública otra refinería clandestina en Cadereyta ahora está en Reynosa”, detalló. El panista advirtió que existe un patrón preocupante en los operativos anunciados por el Gobierno Federal, pues pareciera que las autoridades únicamente actúan cuando reciben información externa, mientras que los responsables logran escapar antes de los aseguramientos.

“Todo pareciera que, más bien, sucede cuando las autoridades de Estados Unidos les dan información, cuando se ven obligados a actuar para que no queden evidenciados y entonces, misteriosísimamente, como que sale alguna batiseñal de algún lado y les avisa que, ni modo, ya les tocó perder y tendrán que decomisarle todo lo que han robado, todo lo que han delinquido. “Y después de la batiseñal, sí, se desmantela la refinería, los narcolaboratorios, se decomisan los barcos (...) De la batiseñal, supongo van a callar como momias, porque es la única explicación lógica de por qué alguien encuentra lo que no encuentran las autoridades de México, les dan la información para actuar y misteriosamente después, cuando llegan, ya no hay nadie a quién detener”, dijo.