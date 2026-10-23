Detienen a director de Seguridad de Emiliano Zapata, Tabasco; se le acusa de narcomenudeo, cohecho y amenazas

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    Detienen a director de Seguridad de Emiliano Zapata, Tabasco; se le acusa de narcomenudeo, cohecho y amenazas
    El Fiscal del estado, Óscar Tonathiu Vázquez Landeros, confirmó la detención, y descartó que se trate del “Operativo Enjambre”. Cortesía

La FGE realizó cateos que derivaron en la detención de diversas personas en este municipio

VILLAHERMOSA.- El director de Seguridad Pública de Emiliano Zapata, Cleofás Juárez Lara, fue detenido por la Fiscalía General del Estado (FGE) de Tabasco, por los delitos de narcomenudeo, cohecho y amenazas.

La dependencia informó que, en coordinación con la Fuerza Interinstitucional de Reacción Táctica (FIRT) Olmeca, este viernes se llevaron a cabo cateos que derivaron en la detención de diversas personas en esa municipalidad.

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“Entre ellos, un masculino encargado de la Dirección de Seguridad Pública de la citada demarcación, los mencionados se presumen inocentes mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial competente”, aseveró.

DETENCIÓN NO ESTÁ RELACIONADA CON EL “OPERATIVO ENJAMBRE”

En entrevista, el titular de la FGE, Óscar Tonathiu Vázquez Landeros, confirmó la detención, descartando que se trate del operativo enjambre que a nivel nacional ha aplicado el Gabinete de Seguridad que encabeza Omar García Harfuch.

“No fueron órdenes de aprehensión sino cateos. No es un operativo enjambre, es el trabajo diario de la FIRT Olmeca...Los delitos son narcomenudeo, cohecho y amenazas”, señaló.

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En el Registro Nacional de Detenciones se ratificó el aseguramiento del director de seguridad pública de Emiliano Zapata.

PRESIDENTE MUNICIPAL PIDE ACLARAR DETENCIÓN

El presidente municipal de Emiliano Zapata, Armin Marín Saury, se dijo sorprendido por la detención de su funcionario, y relató que tuvo comunicación con él hasta las 3 de la mañana, y fue horas más tarde cuando su familia le informó sobre el operativo donde fue aprehendido.

“A las 3 de la mañana recibo un mensaje de Cleofás de que estaban entrando al municipio de Zapata 25 camionetas de operativo de la Fiscalía. El mismo mando se queda en su casa con su esposa, y nos levantamos hoy con la noticia que entraron a diferentes casas, pero mi sorpresa es que detienen al comandante de la policía”, señaló.

El alcalde de MC aseguró que no se aseguró su banco de armas, sino que fueron directamente por él a su domicilio y fue su esposa la que le informó.

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“Don Armin vinieron, tocaron la puerta muy feo, nos jalaron, vinieron primero muy amables. Empezaron a revisar, y se meten al cuarto de mi hijo y me dice la señora que en un que supuestamente en una cangurera apareció algo. Por ese algo es que a él lo detienen y se lo traen a Villahermosa. Yo no sé dónde lo tienen. Al momento que salieron rompieron todas las cámaras”.

Por lo pronto se ha designado a un encargado de la policía municipal, quien tomará protesta por la tarde en la sesión de cabildo a la que ha convocado el alcalde.

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