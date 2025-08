Suman un millón 291 mil trabajadores de plataformas asegurados en el IMSS

El Gobierno de México informó sobre el programa piloto que comenzó a operar el 1 de julio para que las personas trabajadoras por aplicaciones cuenten con seguridad social, a través de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), que se han registrado un millón 291 mil 365 de puestos de trabajo ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), asociados a plataformas digitales hasta el 31 de julio de 2025.

Quiahuitl Chávez Domínguez, subsecretaria de Empleo y Productividad Laboral de la STPS, indicó en la conferencia matutina desde Palacio Nacional que ante este registro en la prueba piloto se asegura a los trabajadores de plataformas digitales.

”Durante este primer mes de piloto y con corte al último día de julio se registraron un millón 291 mil 365 puestos de trabajo ante el IMSS asociados a plataformas digitales, de los cuales un millón 46 mil 237 corresponden a registros únicos”, detalló.

Además de que con esto se prohíben los cobros indebidos, por lo que “las plataformas ya no pueden cobrar por el uso de la aplicación, y cualquier sanción debe ser revisada por una persona y no por un algoritmo”, informó.

No obstante, señaló que no cambia el régimen fiscal y no hay aumento de impuestos. “No hay nuevas cargas fiscales, la esencia de esta reforma es de justicia para las y los trabajadores, y no una medida recaudatoria”, dijo.

