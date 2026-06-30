T-MEC cumple seis años bajo la incertidumbre electoral de Estados Unidos

En entrevista, José Medina Mora, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), comentó que este 1 de julio habrá una declaración conjunta de México, Estados Unidos y Canadá, en el sentido de que se está avanzando en la revisión del tratado; sin embargo, aún hay temas que se tienen que resolver.

El próximo 1 de julio, se cumplen seis años de vigencia del T-MEC y aún no habrá nada definido de lo que pasará con el acuerdo, ya que eso dependerá de la postura del presidente de Estados Unidos y de los tiempos políticos en ese país.

”Lo único cierto es que hay incertidumbre, es la incertidumbre que ha puesto sobre la mesa el presidente (Donald) Trump con los cambios que de alguna manera declara. Muchos de estos tienen que ver con situaciones políticas, que tienen que ver con las elecciones en Estados Unidos”, consideró Medina Mora.

En este sentido, el líder empresarial admitió que es probable que se tengan mayores certezas sobre los escenarios para el Tratado Comercial entre México-Estados Unidos y Canadá (T-MEC), después de las elecciones de noviembre en EU.

”El 1 de julio se cumplen seis años de vigencia del T-MEC y el mismo tratado tiene establecido la revisión cada seis años; los escenarios son que, si la revisión es positiva, el tratado comercial se extiende 16 años, con revisiones cada seis, y en caso de que no hubiera un acuerdo en la revisión, el tratado se extiende 10 años, con revisiones anuales.

”Si hay una revisión favorable o no, depende de la postura del presidente de Estados Unidos (Donald Trump) y que probablemente, por cuestiones políticas, esto se extienda hasta después de las elecciones de noviembre de Estados Unidos”, señaló.

Consideró que hay dos temas que están sobre la mesa en este diálogo: lo que tiene que ver con reglas de origen y las cadenas de suministro para dejar de depender del continente asiático y comprar más en Norteamérica.

”Tendremos todo un año para saber si hay esa renovación, que se extiende 16 años más, o iremos 10 años más con revisiones anuales. Habrá T-MEC al menos hasta 2036, pero con posibilidades de que en algún momento se extienda 16 años”, explicó.