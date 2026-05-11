Terminarán las obras para el Mundial en tiempo y forma, asegura Sheinbaum

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    Terminarán las obras para el Mundial en tiempo y forma, asegura Sheinbaum
    La mandataria federal aseguró que ha tenido reuniones “para que en la inauguración no haya ningún problema para poder acceder y todo lo que tiene que haber alrededor de ese día”. Cuartoscuro

La presidenta declaró que cada sede mundialista ha estado haciendo distintas actividades para mejorar el entorno en donde se va a desarrollar

CDMX.-A un mes de que inicie el Mundial de Futbol, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que las obras mundialistas estarán listas en tiempo y forma.

”Cada una de las entidades de la República, Ciudad de México, Nuevo León y Jalisco, que son las entidades que van a tener partidos, pues han estado haciendo distintas actividades para mejorar el entorno en donde se va a desarrollar.

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”En el caso de la Ciudad de México, pues tiene muchísimas obras alrededor del estadio Ciudad de México, el antiguo Estadio Azteca, que pues han embellecido muchísimo el espacio y además se está haciendo una obra en el centro de la Ciudad que por lo que nos ha dicho Clara (Brugada, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México), pues va a terminar en tiempo y forma para el mundial.

”Igual se están haciendo obras muy importantes esa sí de nuestra parte, en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México, que también van a terminar en tiempo y en forma, que igual que el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles van a ser sedes para la Ciudad de México de la llegada de deportistas y la llegada de millones de turistas”, indicó la presidenta durante la conferencia mañanera en Palacio Nacional.

DESTACA USO DEL TRANSPORTE PÚBLICO

La mandataria señaló que, por ejemplo, como no es posible llegar en automóvil al estadio Ciudad de México, se ha estado trabajando en generar condiciones en donde sea posible dejar el carro en algún lugar y utilizar un transporte público para llegar al estadio.

”Desde el Tren Ligero hasta muchas otras formas en las que puedes llegar desde el norte de la ciudad; el sur de la ciudad o si vienes de fuera de la Ciudad de México, que puedas dejar tu vehículo y llegar en transporte público.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/catean-residencia-del-senor-de-los-buques-en-san-pedro-nuevo-leon-ME20604338

”Aquí hemos tenido reuniones también con los dueños del Estadio Azteca; con la FIFA; (autoridades) de la Ciudad de México y el Gobierno de México, pues para que en la inauguración no haya ningún problema para poder acceder y todo lo que tiene que haber alrededor de ese día”, puntualizó la Mandataria.

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