Firmarán México y la Unión Europea el Acuerdo Global Modernizado en CDMX

CDMX.-Luego de casi una década de negociaciones, el Consejo de la Unión Europea (UE) autorizó la firma del Acuerdo Global Modernizado y un acuerdo comercial interino con México. La ceremonia de firma tendrá lugar el próximo 22 de mayo en la Ciudad de México. “Estos acuerdos marcan un importante paso adelante en la modernización de la asociación UE-México”, destacó el Consejo en su cuenta en la red social X.

El Acuerdo Global Modernizado, conforme a la Secretaria de Relaciones Exteriores, incluye 3 “pilares”: diálogo político (cumbres presidenciales, diálogo parlamentario, sociedad civil, valores compartidos, seguridad), cooperación (desarrollo sostenible e inclusión, ciencia y tecnología, transición energética, cambio climático) y relación económica (comercio de bienes, inversión, servicios, economía digital, elementos de vanguardia). ¿EN QUÉ CONSISTE EL ACUERDO? El acuerdo comercial provisional abarca únicamente las partes que son competencia exclusiva de la UE. México y la Unión Europea buscan modernizar de esta manera el denominado Acuerdo Global, con el que se pretende fortalecer el comercio bilateral, eliminar aranceles y ampliar la cooperación estratégica.

La nueva versión actualizada consta de el Acuerdo Global Modernizado (AGM), que integra cooperación política, comercio e inversión, y del Acuerdo Comercial Provisional (ACP), enfocado en los componentes comerciales de competencia exclusiva de la Unión Europea. ¿CUÁLES SON LAS ACTUALIZACIONES? Entre algunas de las actualizaciones incluye la eliminación de casi todos los aranceles existentes por parte de México sobre importaciones provenientes de Europa. Ambas naciones buscan que esta medida permita a más de 45 mil empresas de la UE aumentar sus exportaciones hacia el mercado mexicano.

México es la segunda economía más grande de América Latina y cifras del Banco Mundial indican que México se encuentra entre las quince economías más grandes del mundo. La reunión agendada contará con la participación de la Presidenta Claudia Sheinbaum, el Presidente del Consejo Europeo, António Costa, y de la Presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. La UE se consolidó como el tercer socio comercial más importante de México, solo detrás de Estados Unidos y China, además de convertirse en su segundo mayor mercado de exportación.

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