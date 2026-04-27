Directivo del INE deja cargo tras señalamientos por conflicto de interés

CIUDAD DE MÉXICO.- Jesús Octavio García González, cuestionado por pasar de proveedor de materiales electorales a Director Ejecutivo de Administración del INE, dejó su cargo en el organismo electoral. Sin explicar las razones, la presidenta del Instituto, Guadalupe Taddei, confirmó que este martes dará a conocer a su relevo. ”Habrá una nueva fórmula. Ahí hay una incorporación en la Dirección Ejecutiva de Administración”, informó.

En conferencia, la sonorense adelantó que esta semana habrá más cambios en la estructura de primer nivel, a fin de que a partir del próximo lunes queden definidos los titulares y encargados de despacho que organizarán el proceso electoral de 2027. FUE DENUNCIADO POR CONFLICTO DE INTERÉS Y ABUSO DE FUNCIONES Taddei nombró a García González el 21 de septiembre de 2025, lo que provocó cuestionamientos de consejeros, quienes no fueron consultados, pues apenas un día antes era representante legal del Corporativo Zeg, proveedor de materiales electorales. El 3 de febrero, el diario “Reforma” publicó que, por este hecho, el funcionario fue denunciado por conflicto de interés y abuso de funciones ante la Contraloría Interna del INE, que sigue sin resolverse. La Unidad de Inteligencia Financiera congeló por varios meses las cuentas de Cajas Graf y Corporativo Zeg, empresas a las que representó, por presuntos vínculos con el crimen organizado.

A principios de 2025, Zeg compitió por un contrato de casi 200 millones de pesos para proveer urnas, mamparas y marcadores para la elección judicial de junio, pero perdió. El INE declaró desierta la licitación y asignó el contrato a Cajas Graf, junto con Tol Producciones, también ligada a los mismos dueños. Esto pese a que dicho corporativo había participado en la competencia inicial y no cumplía con los requisitos. En meses recientes, consejeros criticaron adjudicaciones directas y procesos de licitación, como el asignado a Talleres Gráficos para la producción de la credencial de elector. MÁS CAMBIOS EN EL INE De las 16 direcciones, coordinaciones y unidades ejecutivas, Taddei informó que confirmará a titulares del Registro Federal de Electores, Vinculación con Oples, Asuntos Internacionales, Comunicación Social, Organización y Dirección del Secretariado. Algunos pasarán de encargados de despacho a titulares.

Hace unos días también relevó a los directores de la Unidad de Fiscalización y Asuntos Jurídicos. ”Ya con una nueva integración del Consejo General, aspiro a que tengamos una Junta General estable. Estaremos culminando gran parte de estos nombramientos y quedarían pendientes dos o tres áreas en revisión”, indicó.

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