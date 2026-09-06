Agente de la Guardia Nacional hallado sin vida acusa a mandos de recibir dinero de ‘Los Tlacos’ en Guerrero

+ Seguir en Seguir en Google
México
/
    Agente de la Guardia Nacional hallado sin vida acusa a mandos de recibir dinero de ‘Los Tlacos’ en Guerrero
    El sábado fue localizado el cuerpo de Bustos Pérez junto con los restos de otras dos personas. Cuartoscuro

En un video difundido en redes sociales, el guardia Eduardo Bustos Pérez afirma que el grupo criminal tiene comprados a militares

CDMX.- Un agente de la Guardia Nacional (GN) que posteriormente apareció muerto en Guerrero había acusado a mandos de la corporación de presuntamente recibir dinero del grupo criminal “Los Tlacos” para acabar con sus rivales, “Los Ardillos”.

En un video difundido en redes sociales y que hasta el momento no ha sido desmentido por las autoridades, el guardia Eduardo Bustos Pérez, de la 37 Coordinación en Iguala, es interrogado y afirma que “Los Tlacos” tienen comprados a militares y funcionarios de la Fiscalía estatal.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/organo-interno-de-control-busca-posible-responsabilidad-administrativa-en-hospital-general-de-mexico-por-casos-de-salmonela-OD23316392

“A este güey, al Cabo Medina, con el Montoro, les están dando un sueldo neto de aproximadamente 100 mil pesos a la quincena.

“A la quincena les están pagando a esos güeyes, y no se los depositan ni se los dan así por otro. Directamente se reúnen ellos en Chilpancingo; directamente Los Tlacos le pagan en efectivo a esos dos güeyes”, aseguró.

CUERPO DE BUSTOS PÉREZ APARECE JUNTO A LOS RESTOS DE OTRAS DOS PERSONAS

El sábado fue localizado el cuerpo de Bustos Pérez junto con los restos de otras dos personas a un costado de la carretera federal México-Acapulco, en el municipio de Juan R. Escudero, en Guerrero.

De acuerdo con los primeros reportes, los cuerpos de las tres víctimas estaban desmembrados y metidos en bolsas negras.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/norona-arremete-contra-colosio-riojas-lo-llama-mentiroso-y-acusa-de-haber-tenido-un-gobierno-desastroso-PD23315956

Tras el hallazgo comenzó a circular el video en el que se ve a Bustos Pérez sentado en una silla, en un cuarto vacío y con adornos tricolores colgados de las vigas del techo. En la grabación habla de sus actividades como agente de investigación y de la presunta colusión de sus mandos.

“(A) los generales, el de Chilpancingo, el de la zona (...) y el de ahí de Ocotito, están recibiendo un sueldo neto de aproximadamente 300 o 200 mil pesos a la quincena, un sueldo más que el que le están dando al Cabo Medina”, afirmó.

ACCIONES EN LA ZONA DESTINADAS A ELIMINAR A “LOS ARDILLOS”

De acuerdo con su dicho, todas las acciones que han llevado a cabo en esa zona han sido para eliminar a “Los Ardillos”, quienes controlan esa parte del estado.

“El objetivo de los Tlacos, la de Medina y el Montoro, es acabar con ellos para que los Tlacos tomen el control de todo Juan R. Escudero y Xaltianguis. Su próximo objetivo sería Acapulco, pero esto es conforme ellos van avanzando y van retomando la plaza”, aseveró.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/afirma-sheinbaum-que-busca-mexico-relacion-sin-subordinacion-con-estados-unidos-KD23315359

Desde que comenzó a hacer labores de inteligencia, entre ellas georreferenciar domicilios para posteriormente realizar operativos, dijo, toda la actividad se concentró en contra de “Los Ardillos”.

“Todas las indicaciones que me daba Medina, todo era referente pa’cá, pa’cá, pa’cá, y yo hasta le decía a Medina que por qué con Los Tlacos no se metía y no me decía nada, nunca me dijo nada”, manifestó.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Cárteles Mexicanos
Crimen Organizado
Seguridad

Localizaciones


Acapulco
Chilpancingo
Guerrero

Organizaciones


Guardia Nacional

Reforma

Reforma

Reforma es un diario de noticias y avisos de ocasión de circulación nacional, con un periódico impreso y un sitio en línea. Se imprime en la Ciudad de México y es editado por el Grupo Reforma. Circula desde el 20 de noviembre de 1993. Su director es Alejandro Junco Elizondo y el director editorial es Juan E. Pardinas.

Este medio se caracteriza por ofrecer noticias en tiempo real, contenido multimedia y de opinión.

Selección de los editores
true

Mucho poder, poco margen para gobernar
REDES SOCIALES

Los tentáculos de ‘Andy’ López

true

Cañón de Fernández: El conocimiento es la primera defensa

true

Las comidas de estas gentes
true

Entre Babel y la ciudad de Dios
Los Hermanos Barrón se suman a la cartelera musical de la Feria Mexicana en Saltillo, con una presentación que promete poner a cantar y bailar al público.

Llega La Feria Mexicana a Saltillo; así puedes ganar un pase doble
Este domingo 6 de septiembre, el monzón mexicano, una vaguada en niveles medios de la atmósfera e inestabilidad atmosférica sobre el noroeste de la República Mexicana, propiciarán lluvias puntuales.

Alerta por el clima: Lluvias intensas por Monzón Mexicano, Onda de Calor y Huracán Marie en México
Familias completas se sumaron a la carrera, que reunió a niños, jóvenes y adultos mayores en la Ruta Recreativa.

Todo México Salvando Vidas 2026: así fue la carrera de Cruz Roja en Saltillo