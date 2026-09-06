Agente de la Guardia Nacional hallado sin vida acusa a mandos de recibir dinero de ‘Los Tlacos’ en Guerrero

CDMX.- Un agente de la Guardia Nacional (GN) que posteriormente apareció muerto en Guerrero había acusado a mandos de la corporación de presuntamente recibir dinero del grupo criminal “Los Tlacos” para acabar con sus rivales, “Los Ardillos”. En un video difundido en redes sociales y que hasta el momento no ha sido desmentido por las autoridades, el guardia Eduardo Bustos Pérez, de la 37 Coordinación en Iguala, es interrogado y afirma que “Los Tlacos” tienen comprados a militares y funcionarios de la Fiscalía estatal.

“A este güey, al Cabo Medina, con el Montoro, les están dando un sueldo neto de aproximadamente 100 mil pesos a la quincena. “A la quincena les están pagando a esos güeyes, y no se los depositan ni se los dan así por otro. Directamente se reúnen ellos en Chilpancingo; directamente Los Tlacos le pagan en efectivo a esos dos güeyes”, aseguró.

CUERPO DE BUSTOS PÉREZ APARECE JUNTO A LOS RESTOS DE OTRAS DOS PERSONAS El sábado fue localizado el cuerpo de Bustos Pérez junto con los restos de otras dos personas a un costado de la carretera federal México-Acapulco, en el municipio de Juan R. Escudero, en Guerrero. De acuerdo con los primeros reportes, los cuerpos de las tres víctimas estaban desmembrados y metidos en bolsas negras.

Tras el hallazgo comenzó a circular el video en el que se ve a Bustos Pérez sentado en una silla, en un cuarto vacío y con adornos tricolores colgados de las vigas del techo. En la grabación habla de sus actividades como agente de investigación y de la presunta colusión de sus mandos. “(A) los generales, el de Chilpancingo, el de la zona (...) y el de ahí de Ocotito, están recibiendo un sueldo neto de aproximadamente 300 o 200 mil pesos a la quincena, un sueldo más que el que le están dando al Cabo Medina”, afirmó.

ACCIONES EN LA ZONA DESTINADAS A ELIMINAR A “LOS ARDILLOS” De acuerdo con su dicho, todas las acciones que han llevado a cabo en esa zona han sido para eliminar a “Los Ardillos”, quienes controlan esa parte del estado. “El objetivo de los Tlacos, la de Medina y el Montoro, es acabar con ellos para que los Tlacos tomen el control de todo Juan R. Escudero y Xaltianguis. Su próximo objetivo sería Acapulco, pero esto es conforme ellos van avanzando y van retomando la plaza”, aseveró.

Desde que comenzó a hacer labores de inteligencia, entre ellas georreferenciar domicilios para posteriormente realizar operativos, dijo, toda la actividad se concentró en contra de “Los Ardillos”. “Todas las indicaciones que me daba Medina, todo era referente pa’cá, pa’cá, pa’cá, y yo hasta le decía a Medina que por qué con Los Tlacos no se metía y no me decía nada, nunca me dijo nada”, manifestó.