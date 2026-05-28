Transmitirán mitin de Sheinbaum en plazas del país; excepto Coahuila

CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum informó que el mitin que encabezará el próximo domingo en el Monumento a la Revolución, con motivo del segundo aniversario de su elección, será transmitido en plazas públicas de las entidades del País, con excepción de Coahuila, donde habrá elecciones locales. La mandataria adelantó que en cada entidad federativa habrá al menos una sede para seguir el mensaje que ofrecerá desde la Ciudad de México y justificó la exclusión de Coahuila para evitar señalamientos de intervención electoral.

“Por cierto, el domingo, aquí en la Ciudad es en el Monumento de la Revolución a las 11 de la mañana. Y en todas las plazas públicas del País, bueno, no todas las plazas, una plaza pública por cada entidad de la República, con excepción de Coahuila, porque ahí hay elecciones y no queremos que parezca que estamos interviniendo en la elección. “Con excepción de Coahuila, en una plaza pública va a haber pantalla para que se pueda escuchar el informe”, dijo.

TRANSPARENTARÁN COSTO DE MITIN Cuestionada sobre quién absorberá el costo de la instalación de pantallas y si estarán ubicadas en las capitales estatales, Sheinbaum respondió que la logística está siendo revisada por Presidencia y por el área de Comunicación Social del Gobierno federal. La mandataria explicó que en algunos casos podrían participar gobiernos estatales o municipales que ya cuentan con equipo disponible.

“En algunos casos son de las capitales, en otros casos son en otras entidades y está viendo el equipo de Presidencia y de Comunicación, para ver si es sólo a cargo del Gobierno de México, que no es mucho monto, realmente es una pantalla y la transmisión, o algún gobierno estatal o municipal decide apoyar también con la pantalla porque tienen una pantalla, no se necesita rentar la pantalla y la pueden poner ese día en la plaza”, expresó. “Con gusto damos con transparencia cuánto se utilizó de recurso para el informe, también para la rendición de cuentas más que el informe”. ‘TENEMOS QUE ESTAR CERCA DEL PUEBLO’ Desde inicios de semana Sheinbaum convocó a movilizaciones simultáneas en las 32 entidades del País y aseguró que la concentración busca responder a lo que calificó como una “ofensiva” contra su Gobierno y contra la soberanía nacional. “El llamado a la movilización sí es para celebrar dos años del triunfo, pero también es para decir tenemos que estar cerca y activos informando de esta ofensiva que está contra nosotros. Tenemos que estar cerca del pueblo, movilizados, defendiendo la soberanía, la independencia, la libertad, la democracia”, expresó.

También acusó que actores políticos y organizaciones extranjeras buscan influir en México de cara a las elecciones estadounidenses de noviembre y a los comicios mexicanos de 2027. “En México decide el pueblo. No hay electores externos. Entonces lo que no queremos es que usen a México para su elección de noviembre. Y tampoco queremos que haya intervención de fuera vinculada con los de adentro para la elección del próximo año en México”, señaló. Este jueves, insistió en el tema: “La Presidenta lo que tiene que hacer es cumplir con su función, con la defensa de la soberanía”, aseveró.

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