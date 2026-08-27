Tras cateos en 21 inmuebles caen diez ‘sindicalistas’ en Oaxaca; son acusados por despojo, narcomenudeo y extorsión

OAXACA, OAX..- Una operación conjunta entre fuerzas federales y estatales culminó la madrugada de este jueves con la detención de varios integrantes de la cúpula de la Alianza de Sindicatos y Asociaciones del Estado de Oaxaca (ASAEO) acusados de despojo, extorsión, cobro de piso, narcomenudeo y sicariato.

Elementos de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO), la Secretaría de Marina (Semar) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) ejecutaron los arrestos en diversos puntos de la capital oaxaqueña.

De acuerdo con el Gabinete de Seguridad se ejecutaron cateos en 21 inmuebles, donde detuvieron a 10 integrantes de una célula delictiva vinculada con actividades de extorsión, cobro de cuotas e invasión de predios.

“Durante las acciones se aseguraron seis armas de fuego y municiones. Con estas detenciones se afecta la estructura operativa de este grupo delictivo y se fortalecen las acciones para combatir la extorsión y proteger el patrimonio de las familias oaxaqueñas”, publicó el Gabinete en X.