Tras cateos en 21 inmuebles caen diez ‘sindicalistas’ en Oaxaca; son acusados por despojo, narcomenudeo y extorsión

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    Tras cateos en 21 inmuebles caen diez ‘sindicalistas’ en Oaxaca; son acusados por despojo, narcomenudeo y extorsión
    Elementos de la FGEO, Semar y la SSPC, ejecutaron los arrestos en diversos puntos de la capital oaxaqueña. Cortesía

La detención de varios integrantes de la cúpula de la ASAEO fue posible gracias a una acción conjunta entre fuerzas federales y estatales

OAXACA, OAX..- Una operación conjunta entre fuerzas federales y estatales culminó la madrugada de este jueves con la detención de varios integrantes de la cúpula de la Alianza de Sindicatos y Asociaciones del Estado de Oaxaca (ASAEO) acusados de despojo, extorsión, cobro de piso, narcomenudeo y sicariato.

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Elementos de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO), la Secretaría de Marina (Semar) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) ejecutaron los arrestos en diversos puntos de la capital oaxaqueña.

De acuerdo con el Gabinete de Seguridad se ejecutaron cateos en 21 inmuebles, donde detuvieron a 10 integrantes de una célula delictiva vinculada con actividades de extorsión, cobro de cuotas e invasión de predios.

“Durante las acciones se aseguraron seis armas de fuego y municiones. Con estas detenciones se afecta la estructura operativa de este grupo delictivo y se fortalecen las acciones para combatir la extorsión y proteger el patrimonio de las familias oaxaqueñas”, publicó el Gabinete en X.

CAPTURAS RESPONDEN A INVESTIGACIONES MINISTERIALES: FGEO

El Fiscal General del estado, Bernardo Rodríguez Alamilla, informó que las capturas responden a investigaciones ministeriales que vinculan a la cúpula de esta organización laboral con delitos de cobro de piso, extorsión, despojo de inmuebles y narcomenudeo.

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La acción contó con el resguardo perimetral de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Guardia Nacional y la Policía Estatal.

El gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, celebró estas detenciones y declaró que “nadie está por encima de la ley”:

“En Oaxaca actuamos con firmeza y determinación. No vamos a permitir que ningún grupo o interés particular pretenda colocarse por encima de la tranquilidad de nuestro pueblo ni del Estado de derecho”, publicó en su cuenta de X.

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