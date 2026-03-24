Tras reunión con EU, afirma Ebrard que T-MEC se renovará

Una vez finalizada su participación en la presentación de “Hecho en México siempre gana”, aseguró que el primer encuentro en Washington se dividió en cuatro sesiones de trabajo, siendo que el principal tema fue dar certidumbre sobre la continuidad del acuerdo.

Para Marcelo Ebrard, Secretario de Economía, tras la primera reunión con autoridades estadounidenses sobre el T-MEC, es un hecho que el acuerdo se renovará.

“Lo relevante es que ya estás conversando sobre la revisión del tratado, cosa que hace un tiempo, pues había la incertidumbre; ya estamos en conversaciones formales con los Estados Unidos, eso quiere decir que el tratado se va a renovar, porque si no, ¿para qué te invitan a conversaciones?”, declaró el funcionario.

En la reunión celebrada la semana pasada, los temas se enfocaron en detallar los términos de referencia, deliberación sobre reglas de origen e intercambio de información.

“En temas delicados como medicamentos, semiconductores, todo lo que tiene que ver con petroquímica avanzada, manufactura avanzada, por ejemplo, robótica, eso fue lo que ocupó más atención”, aseguró.

Hasta el momento no se ha determinado cuándo se realizarán las siguientes mesas de trabajo, la Secretaría de Economía propondrá que sea en la Ciudad de México.

Por otra parte, acotó que se está trabajando de manera continua con representantes de Estados Unidos para llegar a una revisión del T-MEC sin aranceles, incluidos casos como el sector siderúrgico, donde se aplican aranceles de hasta 50 por ciento.

“¿Qué dijimos nosotros? Ojalá lleguemos a tener un tratado sin aranceles entre nosotros, ojalá tengamos un plan industrial común, una visión común de que podemos desarrollar esto, porque urge que lo hagamos.

Estamos esperando medidas por parte de los Estados Unidos en materia de acero. Es difícil determinar una fecha exacta, pero es lo que nos han dicho y eso va a ser pronto. Eso esperamos (antes del 1 de julio); llevamos esperando más de tres meses”, mencionó el secretario.

ALISTAN LA CANCHA

En el evento, autoridades de Gobierno, de la Federación Mexicana de Fútbol (FMF) y el sector empresarial cerraron filas a 79 días del arranque de la próxima Copa del Mundo en la Ciudad de México.

Mikel Arriola, presidente de la FMF, destacó que para esta edición se espera que 6 billones de espectadores estén presenciando el partido inaugural entre México y Sudáfrica el próximo 11 de junio.

Esta cifra rebasaría los 4 billones de espectadores en el Mundial anterior, de Qatar 2022.

En tanto, Josefina Rodríguez, titular de la Secretaría de Turismo, acotó que solo en el mes mundialista, México espera entre 5 y 6 millones de visitantes foráneos.