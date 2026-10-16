Tras riñas, trasladan a 49 reos de centros penitenciarios de Sinaloa a otros reclusorios del país

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    Tras riñas, trasladan a 49 reos de centros penitenciarios de Sinaloa a otros reclusorios del país
    Los traslados se registraron a solo siete días de que en el Centro Penitenciario del Castillo, durante dos días consecutivos, se registraron hechos de violencia. Cuartoscuro

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado informó que el jueves pasado se procedió a la movilización bajo un fuerte resguardo

CULIACÁN, SIN.- Un total de 49 internos de los centros penitenciarios de Culiacán y Mazatlán fueron trasladados a otros reclusorios del país, a fin de despresurizar los centros de Sinaloa.

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado en un breve comunicado sólo informó que los traslados se llevaron a cabo bajo la organización y supervisión de autoridades federales, con estricto apego a los derechos humanos y a la legislación vigente.

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Sin emitir mayores datos de las identidades de los 49 internos llevados a otros estados del país y los delitos que se les imputa, solo dio a conocer que el jueves pasado, se procedió a la movilización bajo un fuerte resguardo.

TRASLADOS SE DAN A SIETE DÍAS DE HECHOS DE VIOLENCIA EN EL CASTILLO

Los traslados se registraron a solo siete días de que en el Centro Penitenciario del Castillo, en Mazatlán, durante dos días consecutivos, se registraron hechos de violencia en los que 11 internos y un niño que estaba de visita resultaron muertos.

En una primera riña que se suscitó entre personas privadas de su libertad, se utilizaron armas de fuego, cortas y automáticas, por lo que se tuvo un saldo de nueve internos y un niño de dos años muertos.

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Un día después, en una nueva confrontación, dos nuevos internos resultaron muertos por lesiones con armas punzocortantes, por lo que se mantienen investigaciones abiertas para determinar el móvil de estos eventos.

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