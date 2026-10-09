Sheinbaum prevé repunte económico tras reunión con empresarios; destaca proyectos de infraestructura e inversión

CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que el segundo semestre de 2026 registrará un mejor desempeño económico que el primero y que para 2027 se espera un mayor crecimiento, impulsado por la inversión pública, los proyectos conjuntos con la iniciativa privada y la construcción de vivienda. La mandataria sostuvo que estas perspectivas fueron abordadas con empresarios durante una reunión celebrada ayer, en la que destacó los proyectos de infraestructura y los mecanismos de inversión mixta como motores de la generación de empleos.

“Aquí, y luego ayer también lo comenté con los empresarios, el segundo semestre va a ser mucho mejor que el primer semestre de este año y el próximo año mucho mejor porque estamos invirtiendo mucho en obra pública y a través de los mecanismos de obras mixtas que hemos platicado también aquí”, afirmó.

VINCULA SHEINBAUM INVERSIONES CON EL COMPORTAMIENTO DEL EMPLEO FORMAL Durante su conferencia matutina, Sheinbaum vinculó estas inversiones con el comportamiento del empleo formal, luego de que se le preguntó por los registros del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) al cierre de septiembre. De acuerdo con las cifras expuestas durante la conferencia, al 30 de septiembre de 2026 se tenían registrados más de 22 millones de puestos de trabajo ante el IMSS, de los cuales más del 87 por ciento correspondía a empleos permanentes.

La presidenta consideró que la construcción de infraestructura y vivienda permitirá sostener la generación de puestos de trabajo, tanto directos como indirectos, por su impacto en distintas actividades productivas. En particular, destacó el Programa de Vivienda para el Bienestar, así como el financiamiento habitacional mediante el Infonavit y la Sociedad Hipotecaria Federal. “También la vivienda, yo dije que la vivienda representaba más de 300 mil millones de pesos de inversión cada año y en efecto está cumpliendo este año”, señaló. DESTACA CRECIMIENTO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN Explicó que ese monto correspondía a la producción de vivienda social y a los proyectos habitacionales financiados mediante distintos mecanismos públicos. La mandataria sostuvo que el crecimiento de la industria de la construcción tiene efectos sobre otros sectores económicos, debido a la demanda de materiales, servicios y mano de obra.

“Está creciendo de manera muy importante la construcción y cuando crece la construcción, pues crece toda la economía porque se generan una cantidad muy importante de empleos indirectos”, expresó. “Entonces estamos bien”, concluyó. Las declaraciones las dijo después del encuentro con representantes empresariales, ante quienes, según la Presidenta, planteó las expectativas de inversión y crecimiento para el cierre de 2026 y el próximo año. Sheinbaum no precisó en esta intervención el monto de los nuevos compromisos de inversión privada derivados de esa reunión ni presentó una estimación porcentual de crecimiento económico para 2027.