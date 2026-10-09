Sheinbaum prevé repunte económico tras reunión con empresarios; destaca proyectos de infraestructura e inversión

+ Seguir en Seguir en Google
México
/
    Sheinbaum prevé repunte económico tras reunión con empresarios; destaca proyectos de infraestructura e inversión
    Durante su conferencia matutina, Sheinbaum vinculó estas inversiones con el comportamiento del empleo formal. Cuartoscuro

La mandataria aseguró que para 2027 se espera un mayor crecimiento, impulsado por la inversión y la construcción

CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que el segundo semestre de 2026 registrará un mejor desempeño económico que el primero y que para 2027 se espera un mayor crecimiento, impulsado por la inversión pública, los proyectos conjuntos con la iniciativa privada y la construcción de vivienda.

La mandataria sostuvo que estas perspectivas fueron abordadas con empresarios durante una reunión celebrada ayer, en la que destacó los proyectos de infraestructura y los mecanismos de inversión mixta como motores de la generación de empleos.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/otra-tragedia-familiar-hombre-mata-a-su-pareja-y-lesiona-a-otras-dos-mujeres-en-nl-HF24034146

“Aquí, y luego ayer también lo comenté con los empresarios, el segundo semestre va a ser mucho mejor que el primer semestre de este año y el próximo año mucho mejor porque estamos invirtiendo mucho en obra pública y a través de los mecanismos de obras mixtas que hemos platicado también aquí”, afirmó.

VINCULA SHEINBAUM INVERSIONES CON EL COMPORTAMIENTO DEL EMPLEO FORMAL

Durante su conferencia matutina, Sheinbaum vinculó estas inversiones con el comportamiento del empleo formal, luego de que se le preguntó por los registros del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) al cierre de septiembre.

De acuerdo con las cifras expuestas durante la conferencia, al 30 de septiembre de 2026 se tenían registrados más de 22 millones de puestos de trabajo ante el IMSS, de los cuales más del 87 por ciento correspondía a empleos permanentes.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/impide-mayoria-en-el-ine-fiscalizar-actos-anticipados-de-morena-denuncian-que-omision-provoco-dano-a-la-equidad-GF24034332

La presidenta consideró que la construcción de infraestructura y vivienda permitirá sostener la generación de puestos de trabajo, tanto directos como indirectos, por su impacto en distintas actividades productivas.

En particular, destacó el Programa de Vivienda para el Bienestar, así como el financiamiento habitacional mediante el Infonavit y la Sociedad Hipotecaria Federal.

“También la vivienda, yo dije que la vivienda representaba más de 300 mil millones de pesos de inversión cada año y en efecto está cumpliendo este año”, señaló.

DESTACA CRECIMIENTO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN

Explicó que ese monto correspondía a la producción de vivienda social y a los proyectos habitacionales financiados mediante distintos mecanismos públicos.

La mandataria sostuvo que el crecimiento de la industria de la construcción tiene efectos sobre otros sectores económicos, debido a la demanda de materiales, servicios y mano de obra.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/encapuchados-detonan-petardos-y-cohetones-en-bachilleres-6-en-iztapalapa-lesionan-a-docente-KF24033889

“Está creciendo de manera muy importante la construcción y cuando crece la construcción, pues crece toda la economía porque se generan una cantidad muy importante de empleos indirectos”, expresó.

“Entonces estamos bien”, concluyó.

Las declaraciones las dijo después del encuentro con representantes empresariales, ante quienes, según la Presidenta, planteó las expectativas de inversión y crecimiento para el cierre de 2026 y el próximo año.

Sheinbaum no precisó en esta intervención el monto de los nuevos compromisos de inversión privada derivados de esa reunión ni presentó una estimación porcentual de crecimiento económico para 2027.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Crecimiento
Infraestructura
Economía

Localizaciones


Estados Unidos
México

Personajes


Claudia Sheinbaum

Organizaciones


Secretaría De Bienestar
IMSS
Infonavit

Reforma

Reforma

Reforma es un diario de noticias y avisos de ocasión de circulación nacional, con un periódico impreso y un sitio en línea. Se imprime en la Ciudad de México y es editado por el Grupo Reforma. Circula desde el 20 de noviembre de 1993. Su director es Alejandro Junco Elizondo y el director editorial es Juan E. Pardinas.

Este medio se caracteriza por ofrecer noticias en tiempo real, contenido multimedia y de opinión.

Selección de los editores
Andy y Pío, buscando la cobija

Andy y Pío, buscando la cobija
true

Dádivas de la 4T, nulas ante la carestía y la inflación

México despliega un operativo por Simón e Isaías y prepara medidas preventivas en Jalisco y Colima.

Huracanes Simón e Isaías: México activa operativos ante posible impacto en Jalisco y Colima
El penal El Castillo, en Mazatlán, registró una nueva riña con dos internos muertos, menos de 24 horas después de otro enfrentamiento.

Nueva riña en penal ‘El Castillo: mueren dos internos un día después del motín en Mazatlán
El huracán Simón se fortalece frente al Pacífico mexicano y podría alcanzar la categoría 4. Guerrero, Michoacán, Colima y Jalisco esperan lluvias intensas, oleaje elevado y fuertes rachas de viento.

Se aproxima Huracán categoría 4 a México; tocará tierra y azotará con fuertes lluvias y vientos a estos estados
Los trabajadores pueden corregir errores en su nombre, CURP, fecha de nacimiento o número de seguridad social sin pagar gestores.

¿Hay errores en los datos de tu IMSS o Afore?... Cómo arreglarlos GRATIS en línea o en la sucursal
La producción de ocho episodios debuta este 9 de octubre en ViX, pero Alix Bauer, Diego Schoening, Mariana Garza, Erik Rubín, Benny Ibarra y Sasha Sokol se deslindaron del proyecto.

Timbiriche se estrena hoy en ViX... la serie polémica que es rechazada por el elenco original
El luchador recuperó su libertad en Hidalgo tras alcanzar un acuerdo reparatorio con la parte afectada por la muerte del réferi Gerardo Germán Pineda.

Hijo de Fishman sale de la cárcel tras la muerte del réferi El Búho... ¿Por qué salió?