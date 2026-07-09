Urgen en la 4T mayor coordinación contra huachicol fiscal con apoyo de Estados Unidos

CDMX.- México debe reforzar la cooperación entre autoridades fiscales, de energía, militares, de seguridad, entre otras, así como mayor intercambio de información aduanera entre México y Estados Unidos para combatir de manera eficiente al huachicol fiscal, aseguró Alfonso Ramírez Cuéllar, diputado federal por Morena. “Se requiere fortalecer la cooperación entre el SAT, Pemex, UIF, Sedena, Marina y otras instituciones porque actualmente es muy débil, sobre todo en el intercambio de información; una de las grandes tareas es el fortalecimiento institucional de esta coordinación”, dijo en entrevista.

Dijo que mientras existan sistemas aislados o información que no se comparta entre autoridades y operadores habrá espacios para el desvío y la comercialización ilegal de combustibles. Expuso que la creación de la Agencia Digital abre la posibilidad de desarrollar plataformas que permitan el intercambio de información en tiempo real para desarrollar un sistema integral de trazabilidad y seguimiento de la importación de hidrocarburos. Agregó que es necesario actualizar el Código Fiscal para responder a los nuevos mecanismos que emplean los delincuentes como emisión de facturas falsas, operaciones simuladas, entre otras.

Consideró que la autoridad tiene detectados cuatro tipos de compradores o sectores que consumen huachicol: gasolineras, industria minera, proveedores y contratistas de obras públicas y grandes empresas o sistemas de transporte, a los que no ha podido combatir por el poder criminal y político que tienen. “Son cuatro bases de compradores o sectores empresariales que consumen combustible robado, por el alto margen que les dejan: gasolineras, que son como 70 u 80 estaciones que están muy bien ubicadas; la industria minera, proveedores y contratistas de obras públicas que lo usan para abaratar costos y grandes empresas o sistemas de transporte”, explicó.

Añadió que una de las formas como puede combatirse el delito es la extinción de dominio, pero hay debilidades y falta de regulación que hacen inaplicable esta medida para sancionar esta actividad. ”En muchos casos las tomas clandestinas pasan por terrenos de campesinos, quienes desconocen la situación y eso hace muy complejo aplicar la extinción de dominio sin afectar injustamente a terceros. “Además, existe una red político-criminal y empresarial intensa, muy poderosa que se ha conformado a lo largo de muchas décadas, la cual abarca a todas las instituciones y opera con mucha fuerza”, dijo.

Por otra parte, Ramírez Cuéllar dijo que un fortalecimiento de la coordinación y responsabilidades entre Estados Unidos y México ayudaría mucho a compartir responsabilidades, esfuerzos comunes y terminar con este delito que afecta el comercio internacional. “El otro es el fortalecimiento de una coadministración o de un acuerdo aduanero mucho más fuerte, porque las aduanas y el Gobierno estadounidense sabe qué es lo que se envía, nombre de exportadores, lo que traen los barcos, pero aquí llegan y declaran aceite o declaran otras sustancias y lo que meten es gasolina”, expuso.

Para combatir la importación ilegal de componentes que después se mezclan de manera irregular para elaborar combustibles se requiere establecer mecanismos de inteligencia. “No se trata de imponer más trámites a quienes cumplen con la ley, sino utilizar mejor la información disponible para identificar operaciones irregulares y focalizar las revisiones en aquellos casos en los que realmente se presente un riesgo”, concluyó.

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