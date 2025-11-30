Ven concentración de poder en FGR

El relevo de Alejandro Gertz Manero de la Fiscalía General de la República (FGR) puso fin a siete años de ineficacia, escándalos y contubernios en la justicia penal, aunque lo que viene es una concentración mayor del poder y la cancelación del proyecto de Fiscalía autónoma, advirtieron analistas y académicos en seguridad pública, justicia penal y derechos humanos.

“No somos ingenuos, esa despedida apenas disfraza lo evidente: la Fiscalía no se está reconfigurando para servir a la justicia, sino para servir al régimen de partido de Estado que pretende Morena”, sostuvo el especialista en derecho y asesor legal Raymundo Moreno.

El investigador de la UNAM Javier Oliva, especialista en democracia, defensa y seguridad nacional, por su parte, señaló que la salida de Gertz, de 86 años, controvertido Fiscal desde enero de 2019, tras haber pasado por múltiples cargos en Gobiernos de todos los partidos, se anunció el jueves, casi al mismo tiempo que la licencia indefinida del Canciller Juan Ramón, uno de los funcionarios más conciliadores y menos ortodoxos del Gabinete presidencial.

“Me llaman la atención estos dos movimientos de manera simultánea respecto de un proceso de concentración del poder”, dijo.

Antes de irse, según dijo, porque la Presidenta Claudia Sheinbaum le ofreció una Embajada, Gertz nombró a Ernestina Godoy, ex consejera jurídica de Sheinbaum y ex senadora de Morena, como Fiscal de Control para que luego asumiera su puesto como interina.

Godoy, quien como Fiscal de la Ciudad de México libró una orden de aprehensión contra la cuñada de Gertz por un delito que la Corte declaró inexistente, se perfila como nueva titular, un nombramiento que también es controvertido, dijo el especialista en seguridad pública y justicia Carlos Mendoza, pero le dio el beneficio de la duda para cumplir mejor que su antecesor.

“Puede generar cierta duda, pero más bien, tiene que verse antes el hecho de una salida muy desaseada del anterior Fiscal, como una oportunidad para refrendar la importancia de tener una Fiscalía autónoma e independiente”, dijo.

La reforma para darle autonomía a la FGR, publicada en 2014, entró en vigor en 2018, con la Ley Orgánica de la nueva Fiscalía. Un año antes, como diputada local, Godoy pugnaba en que los Fiscales deberían ser ajenos a cualquier partido político y que fuera un comité ciudadano quien lo nombrara.

“Se trata de establecer los controles constitucionales que eviten que este y otros cargos de la Fiscalía sean distribuidos como cuota entre los partidos. Los nombramientos de los órganos autónomos deben ser sujetos a la más amplia participación social, a la evaluación objetiva de la academia y de las organizaciones civiles”, dijo, en un discurso en el Congreso de la Ciudad de México que ha sido revivido estos días en redes sociales.

En junio pasado, Sheinbaum consideró que debería ponerse a revisión la autonomía de las Fiscalías.

“Lo deseable es que no se dé ese nombramiento (de Godoy al frente de la Fiscalía), imagínate: de la consejería de la Presidencia a la fiscalía. Sería otro golpe a la autonomía de la Fiscalía”, dijo Oliva.

“Godoy evidencia que los poderes fácticos, los grupos de presión y los intereses políticos al interior del partido en el poder siguen determinando quiénes dirigen los aparatos de justicia. La salida de un Fiscal incómodo no significa legalidad, significa cambio de guardia”, agregó Raymundo Moreno.

Mendoza, en cambio, consideró que podría sacar de la inacción que padeció la Fiscalía con Gertz.

“Fue una gestión ineficiente, ineficaz, que en todo momento trataba de proteger intereses particulares, y creo que con eso es con lo que nos tenemos que quedar, y más bien ver el espacio de oportunidad para que la o el nuevo titular de la Fiscalía mejore la procuración de justicia”, señaló.