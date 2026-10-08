Vicente Fox acusa a Sheinbaum de usar caso Ernesto Ruffo para proteger a Marina del Pilar

Vicente Fox aseguró que la presidenta Claudia Sheinbaum usa la ley como una herramienta política tras el arresto de Ernesto Ruffo Appel. Según el expresidente, las autoridades detuvieron al exmandatario de Baja California para distraer al público de las críticas contra la actual gobernadora del estado, Marina del Pilar Ávila.

La detención busca proteger a la gobernadora de las acusaciones en su contra, señaló Fox en un mensaje. El político afirmo que el gobierno federal detuvo al exgobernador para desviar la atención de la opinión pública.

A Ernesto Ruffo lo investigan por la compra y venta ilegal de gasolina, un problema al que comúnmente se le conoce como huachicol. Las autoridades federales señalan al primer gobernador panista del país por trabajar con una empresa dedicada al contrabando de combustibles.

CUMPLE SU ARRESTO DESDE CASA EN ENSENADA BAJA CALIFORNIA

El exgobernador está cumpliendo su arresto desde su casa, un permiso concedido por las autoridades debido a su edad. Tras permanecer un tiempo en la cárcel del Altiplano, las autoridades lo trasladaron a su vivienda en Ensenada, Baja California, donde sigue su caso.