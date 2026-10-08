Vicente Fox acusa a Sheinbaum de usar caso Ernesto Ruffo para proteger a Marina del Pilar

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    Vicente Fox acusa a Sheinbaum de usar caso Ernesto Ruffo para proteger a Marina del Pilar
    Vicente Fox, expresidente de México. X

El expresidente afirma que la detención del exgobernador de Baja California responde a una persecución política para blindar a la gobernadora.

Vicente Fox aseguró que la presidenta Claudia Sheinbaum usa la ley como una herramienta política tras el arresto de Ernesto Ruffo Appel. Según el expresidente, las autoridades detuvieron al exmandatario de Baja California para distraer al público de las críticas contra la actual gobernadora del estado, Marina del Pilar Ávila.

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La detención busca proteger a la gobernadora de las acusaciones en su contra, señaló Fox en un mensaje. El político afirmo que el gobierno federal detuvo al exgobernador para desviar la atención de la opinión pública.

A Ernesto Ruffo lo investigan por la compra y venta ilegal de gasolina, un problema al que comúnmente se le conoce como huachicol. Las autoridades federales señalan al primer gobernador panista del país por trabajar con una empresa dedicada al contrabando de combustibles.

CUMPLE SU ARRESTO DESDE CASA EN ENSENADA BAJA CALIFORNIA

El exgobernador está cumpliendo su arresto desde su casa, un permiso concedido por las autoridades debido a su edad. Tras permanecer un tiempo en la cárcel del Altiplano, las autoridades lo trasladaron a su vivienda en Ensenada, Baja California, donde sigue su caso.

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SHEINBAUM NIEGA QUE LA DETENCIÓN SEA UNA VENGANZA POLÍTICA

El gobierno federal niega que la detención sea una venganza política, según ha declarado la presidenta Claudia Sheinbaum. La mandataria afirma que las autoridades investigan al exgobernador únicamente por no pagar impuestos y por la entrada ilegal de gasolina al país.

LA MAGNITUD DE LA RED IMPORTADORA DE RUFFO

La FGR acusa a Ruffo y a sus socios de mover ilegalmente cerca de 800 millones de litros de combustible en un periodo de 15 meses. El caso se centra en la empresa, acusada de declarar la entrad de líquidos químicos no gravados para evadir el pago del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), introduciendo gasolina regular y diésel de contrabando al país.

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Rafael Urbina

Rafael Urbina

Escritor, músico y editor. Fanático del sonido y la cultura Grunge de los 90’s. Me interesa la escena local artística de la ciudad, como los artistas gráficos o las bandas de música underground y alternativas. Soy vocalista y compositor de una banda local de Grunge llamada Haven Box, además de Licenciado en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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