Rectora del IAP en Chiapas renuncia al cargo; niega relación con empresa vinculada con el Cártel de Sinaloa

SCC, CHIS.- Lysett Raquel Lameiro Camacho, rectora del Instituto de Administración Pública (IAP), encargada de formar a los funcionarios de la administración pública de Chiapas, negó pertenecer a una empresa que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos dice que ha recibido sobornos para lavar recursos ilícitos a través de empresas y campañas políticas para favorecer al Cártel de Sinaloa. La mañana de este jueves, la funcionaria renunció a la dirección del IAP. “Con profunda tristeza, pero con la entereza, la dignidad y el aplomo que exige el servicio público, me dirijo a usted (gobernador Eduardo Ramírez Aguilar) y al pueblo de Chiapas para presentar mi renuncia irrevocable al cargo de presidenta del IAP”.

En un video de 1.59 minutos, Lameiro Camacho salió en “la defensa de mi nombre, de mi familia y de mi responsabilidad como funcionaria pública. Ante las versiones que me relacionan con un empresario (Luis Alfonso Torres, excuñado de la gobernadora de Baja California) señalado por presuntas actividades ilícitas, quiero ser clara: No tengo participación en dichas actividades, ni soy socia de las empresas con las que se me pretende vincular”.

LAMEIRO CAMACHO FUE SOCIA FUNDADORA DE THE WOODS BAR Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad reveló que Lameiro Camacho “fue socia fundadora de The Woods Bar desde noviembre del 2020”, pero continuaba como socia cuando llegó al IAP, en el 2024. “Rechazo categóricamente las acusaciones que me atribuyen vínculos con el crimen organizado, así como la afirmación de que figuro en una lista de autoridades estadounidenses con ese motivo”, dice la funcionaria estatal.

Rememoró que su padre, del que no menciona su nombre, fundó empresas en Tijuana, “con mucho esfuerzo, sacrificio y trabajo. Ese patrimonio que a su fallecimiento heredó a mis hermanos y a mí, representa un motivo de orgullo para nuestra familia No debe confundirse nuestra historia empresarial con las sociedades que se mencionan en estos señalamientos”.

“NUNCA HE COMETIDO DELITO ALGUNO” Según la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, Lameiro Camacho, al constituir la empresa aportó el 13% del capital para su constitución, mientras que su hermano Juan Manuel dio el 7%, pero Luis Alfonso Torres acaparaba un 40% y los demás socios lo que restaba de las acciones. “No he cometido delito alguno, ni he participado en actividades ilícitas que comprometen mi integridad o mi responsabilidad en el servicio público. Aunque algunas personas me han aconsejado ignorar estas versiones considero necesario responder”, asegura en el video la directora del IAP.

“Son acusaciones graves que afectan mi reputación y que merecen ser tratadas con rigor, responsabilidad y sustento documental. Respeto el escrutinio público y la libertad de expresión”, finaliza Lameiro Camacho que este jueves por la mañana presentó su renuncia al IAP. EXRECTORA BUSCA ESCLARECER LA ACUSACIÓN Al leer su renuncia, Lameiro Camacho sostuvo que busca esclarecer la acusación que se le han hecho. “Asumo esta decisión para dedicar con cada una de mis fuerzas y minutos a esclarecer el origen de la vil difamación, desenmascarar los intereses oscuros que la impulsan y defender mi nombre con la verdad. Elijo enfrentar este trance con serenidad de quien tiene la conciencia, tranquilidad y la frente en alto”.

“Me retiro con dolor por las formas, pero con la firme convicción de que el tiempo y la verdad habrá de poner cada cosa en su lugar”, expresó Lameiro Camacho al leer un documento esta mañana.