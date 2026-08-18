Violencia no cede en Sinaloa; se registran cuatro homicidios en 24 horas

+ Seguir en Seguir en Google
México
/
    Violencia no cede en Sinaloa; se registran cuatro homicidios en 24 horas
    En el mercado de abastos, dos jóvenes que viajaban en una motocicleta asesinaron a balazos a una persona que atendía. Cuartoscuro

El cuerpo de una mujer fue localizado a un costado de la carretera federal 15, muy cerca de la sindicatura de El Habal

CULIACÁN, SIN.- En un lapso de 24 horas en distintos puntos fueron privados de la vida en forma violenta cuatro personas en la entidad, una de ellas del sexo femenino, cuyo cuerpo fue localizado a un costado de la carretera federal 15, muy cerca de la sindicatura de El Habal.

Conductores que circulaban por la carretera libre Mazatlán-Culiacán descubrieron que cerca del acotamiento, se encontraba una mujer sin aparentes signos vitales, por lo que notificaron a las autoridades de seguridad, los cuales al acudir confirmaron el hecho.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/mexico-y-guatemala-buscan-impulsar-conexion-del-tren-interoceanico-entre-ambas-naciones-LI22919938

Por las condiciones en que fue encontrada, se presume que esta fue sujeta a torturas, por lo que se dio parte a la Fiscalía General del Estado (FGE), cuyos peritos y forenses, iniciaron las primeras indagatorias sobre este hallazgo.

MATAN A UNO EN EL MERCADO DE ABASTOS

En el mercado de abastos, conocido como la Yarda, dos jóvenes que viajaban en una motocicleta se estacionaron frente a un local con venta de aguacate, se introdujeron, fingiendo ser clientes y asesinaron a balazos a la persona que atendía.

Las autoridades que llegaron al lugar de los hechos fueron notificadas que la víctima del atentado era el propietario de nombre, Juan Ramón “N”, cuya edad no fue dada a conocer, por lo que se investigan las causas del atentado.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/aduanas-y-marina-hallan-en-el-aicm-245-kilos-de-metanfetamina-en-ocho-contenedores-AI22918923

En otro de los hechos de violencia que se registró en el fraccionamiento Infonavit Alarcón, de la ciudad de Mazatlán, dos personas del sexo masculino fueron atacados a balazos por personas desconocidas que viajaban en motocicleta.

UNA DE LAS VÍCTIMAS FALLECIÓ EN EL HOSPITAL

Las autoridades de seguridad fueron alertadas por vecinos de la calle Las Garzas de detonaciones de armas automáticas, por lo que, al presentarse los elementos de la policía municipal, encontraron a dos hombres tirados en el piso con lesiones de armas de fuego.

El personal médico del grupo de Bomberos Veteranos al prestarle los primeros auxilios determinó que una de las víctimas de nombre, Jaime “N” de 41 años de edad, no presentaba signos vitales y su acompañante fue llevado a un hospital.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/monreal-recomienda-acuerdo-entre-ministros-de-scjn-para-elegir-a-su-proximo-presidente-BI22918458

Poco después, se conoció que la segunda persona que fue reportada como herida de gravedad, cuya identidad no se dio a conocer, falleció a causa de las lesiones.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Crimen Organizado
Violencia
homicidios

Localizaciones


Culiacán
Mazatlán
Sinaloa

Organizaciones


FGE

El Universal

El Universal

Lee en Vanguardia a El Universal, el diario mexicano con mayor circulación en el país.​ Encuentra la mejor cobertura en materia de política, deportes, opinión, economía y espectáculos.

Encuentra fotografías, reportajes especiales, coberturas únicas y noticias de último momento de México y el mundo.

Selección de los editores
Temporada de lluvias

Temporada de lluvias
true

Nueva grabación: el Clan de Andy y su pacto con el Cártel Jalisco
La defensa de Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna afirmó que dos testigos de la investigación por huachicol fiscal mencionan a Andy López Beltrán.

Huachicol: Defensa de los Farías Laguna revela testimonios que mencionan a Andy López Beltrán y Adán Augusto
La presidenta ha defendido que cualquier acusación debe estar acompañada de pruebas y ser procesada por las instituciones correspondientes.

‘La visa no define a un mexicano’ y ‘Andy’ López no está involucrado en huachicol fiscal: Sheinbuam
Sembrando Vida otorga un apoyo mensual de 6 mil 450 pesos mediante la Tarjeta del Bienestar a personas que participan en proyectos agroforestales.

Bienestar confirma pago de 6 mil 450 pesos al mes para programa social; estos son los requisitos
La tendencia ha cobrado relevancia con la realización de eventos en la calle y plazas públicas.

Farmear el aura: ¿qué es y cómo la viralidad pasó de internet a las calles?
El monzón mexicano y la onda tropical 28 favorecerán lluvias intensas este martes, mientras persistirá el calor extremo y fuertes rachas de viento en México.

Monzón mexicano y ondas tropicales 28 y 29 azotarán con lluvias intensas a diversos estados
El español llega al Barcelona con el antecedente de haber conquistado una Champions League y cuatro títulos de Premier League.

¡Ya es oficial!: Barcelona ficha a Rodri por 73 millones de euros