México y Guatemala buscan impulsar conexión del Tren Interoceánico entre ambas naciones

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    México y Guatemala buscan impulsar conexión del Tren Interoceánico entre ambas naciones
    “Acordamos seguir trabajando conjuntamente para seguir definiendo la ruta que permita concretar esta conexión”, informó Velasco. Cuartoscuro

El Canciller Roberto Velasco afirmó que el compromiso forma parte del Plan Binacional 2027 entre ambos países

CDMX. -Los gobiernos de México y Guatemala acordaron impulsar la interconexión ferroviaria entre ambas naciones mediante el Tren Interoceánico, informó el Canciller Roberto Velasco.

En conferencia de prensa en la Cancillería, junto con su homólogo guatemalteco, Carlos Ramiro Martínez Alvarado, Velasco afirmó que el compromiso forma parte del Plan Binacional 2027 entre ambos países.

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“Conversamos sobre la interconexión ferroviaria entre México y Guatemala, a través de la línea K del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, y acordamos en seguir trabajando conjuntamente para seguir definiendo la ruta que permita concretar esta conexión y acercar cada vez más a nuestras economías y comunidades”, indicó.

POR UNA FRONTERA DE CONECTIVIDAD Y PROSPERIDAD: VELASCO

Añadió que también se acordó avanzar en la infraestructura de los cruces fronterizos y en el programa de despacho conjunto de carga en Ciudad Hidalgo-Tecún Umán, así como en los trabajos para hacer más seguro el intercambio comercial.

“Queremos también que nuestra frontera sea cada vez más un espacio de encuentro, conectividad y prosperidad”, aseguró.

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Durante la conferencia, el Canciller aseguró que próximamente ambos países suscribirán un memorándum de entendimiento del Grupo de Alto Nivel de Seguridad México-Guatemala (Ganseg).

“(Buscamos) fortalecer la coordinación y capacidad de respuesta de ambos gobiernos, frente a los desafíos que compartimos y hemos acordado suscribirlo en los próximos meses”, expuso.

ACUERDAN GARANTIZAR RETORNOS SEGUROS

En materia migratoria, añadió, ambos cancilleres acordaron mantener la coordinación y el diálogo para garantizar retornos seguros de las personas en tránsito por la frontera común.

Para promover el desarrollo en la región, informó el Canciller, la segunda etapa del programa social mexicano Sembrando Vida beneficiará a 10 mil personas en 15 departamentos.

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“Y avanzaremos también en Juntos para el Bienestar”, añadió. Velasco adelantó que en octubre viajará a Guatemala para corresponder la visita y robustecer la colaboración bilateral.

En su turno, el Canciller Martínez Alvarado apuntó que la siguiente reunión de la Comisión Binacional, mecanismo de coordinación y cooperación entre ambos países, podría celebrarse antes de que concluya 2026.

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