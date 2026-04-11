Minero rescatado tras 13 días bajo tierra sale del hospital; pide ir a la playa a ver el mar

CDMX.- Francisco Zapata Nájera, minero de 42 años que fue rescatado con vida tras permanecer atrapado a 300 metros de profundidad durante 13 días, fue dado de alta del hospital al que había sido trasladado para su recuperación; de acuerdo con el reporte, su primera petición fue que lo llevaran a la playa a contemplar el mar. El trabajador de la mina Santa Fe, ubicada en el municipio de El Rosario, permaneció dos días bajo cuidados médicos debido a un cuadro severo de deshidratación que presentó al ser extraído el pasado miércoles 8 de abril, como resultado de un operativo de rescate en el que participaron equipos civiles y militares.

El gerente administrativo de la mina, Álvaro Vargas Miranda, informó que a Zapata Nájera se le practicaron diversos estudios médicos y, tras la valoración correspondiente, se determinó su alta hospitalaria el viernes pasado. El directivo indicó que los trabajos en el interior de la mina continúan con la extracción de agua y lodo acumulados en los túneles, particularmente en una sección donde se presume podría estar el cuarto y último trabajador que quedó atrapado, con el objetivo de localizarlo con vida.

La semana pasada se informó que, a esa profundidad, Zapata Nájera logró resistir 13 días bajo tierra dentro de una cápsula de aire, lo que le permitió sobrevivir hasta ser ubicado por los rescatistas. Previo a su traslado en helicóptero al hospital, el minero recibió una valoración médica en el sitio y se le proporcionó consumo energético, debido a las condiciones de salud con las que fue extraído de los túneles inundados.

De acuerdo con la información del rescate, el agua y lodo ingresaron a los túneles luego del derrame de jales de una represa el pasado 25 de marzo; se señaló que la luz de su linterna permitió ubicarlo desde la tarde del martes previo al operativo y reforzar las labores de extracción. La Coordinadora Nacional de Protección Civil, Laura Velázquez Alzúa, afirmó que el rescate del minero, originario de Santiago Papasquiaro, Durango, motivó a los equipos civiles y militares que mantienen labores para ubicar al último trabajador que permanece atrapado.

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