Minero rescatado tras 13 días bajo tierra sale del hospital; pide ir a la playa a ver el mar

+ Seguir en Seguir en Google
Noticias
/ 11 abril 2026
    Minero rescatado tras 13 días bajo tierra sale del hospital; pide ir a la playa a ver el mar
    El trabajador de la mina Santa Fe, ubicada en el municipio de El Rosario, permaneció dos días bajo cuidados médicos. ESPECIAL

Francisco Zapata Nájera, rescatado con vida de la mina Santa Fe tras casi dos semanas bajo tierra, dejó el hospital luego de estabilizarse

CDMX.- Francisco Zapata Nájera, minero de 42 años que fue rescatado con vida tras permanecer atrapado a 300 metros de profundidad durante 13 días, fue dado de alta del hospital al que había sido trasladado para su recuperación; de acuerdo con el reporte, su primera petición fue que lo llevaran a la playa a contemplar el mar.

El trabajador de la mina Santa Fe, ubicada en el municipio de El Rosario, permaneció dos días bajo cuidados médicos debido a un cuadro severo de deshidratación que presentó al ser extraído el pasado miércoles 8 de abril, como resultado de un operativo de rescate en el que participaron equipos civiles y militares.

https://vanguardia.com.mx/noticias/aseguran-en-el-aicm-18-millones-de-cigarros-irregulares-valuados-en-95-millones-de-pesos-FF19946425

El gerente administrativo de la mina, Álvaro Vargas Miranda, informó que a Zapata Nájera se le practicaron diversos estudios médicos y, tras la valoración correspondiente, se determinó su alta hospitalaria el viernes pasado.

El directivo indicó que los trabajos en el interior de la mina continúan con la extracción de agua y lodo acumulados en los túneles, particularmente en una sección donde se presume podría estar el cuarto y último trabajador que quedó atrapado, con el objetivo de localizarlo con vida.

https://vanguardia.com.mx/noticias/senado-pide-reforzar-prevencion-de-trata-infantil-y-explotacion-sexual-ante-mundial-2026-FF19944706

La semana pasada se informó que, a esa profundidad, Zapata Nájera logró resistir 13 días bajo tierra dentro de una cápsula de aire, lo que le permitió sobrevivir hasta ser ubicado por los rescatistas.

Previo a su traslado en helicóptero al hospital, el minero recibió una valoración médica en el sitio y se le proporcionó consumo energético, debido a las condiciones de salud con las que fue extraído de los túneles inundados.

https://vanguardia.com.mx/noticias/saldo-en-ceros-para-deudores-sheinbaum-condona-creditos-y-arremete-contra-el-fobaproa-PF19945947

De acuerdo con la información del rescate, el agua y lodo ingresaron a los túneles luego del derrame de jales de una represa el pasado 25 de marzo; se señaló que la luz de su linterna permitió ubicarlo desde la tarde del martes previo al operativo y reforzar las labores de extracción.

La Coordinadora Nacional de Protección Civil, Laura Velázquez Alzúa, afirmó que el rescate del minero, originario de Santiago Papasquiaro, Durango, motivó a los equipos civiles y militares que mantienen labores para ubicar al último trabajador que permanece atrapado.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


mineros
Minas

Localizaciones


Sinaloa

El Universal

El Universal

Lee en Vanguardia a El Universal, el diario mexicano con mayor circulación en el país.​ Encuentra la mejor cobertura en materia de política, deportes, opinión, economía y espectáculos.

Encuentra fotografías, reportajes especiales, coberturas únicas y noticias de último momento de México y el mundo.

Selección de los editores
Autoridades y representantes de Saraperos invitan al Juego con Causa 2026 en beneficio del programa “TEAcompaño con Amor”.

Lanzan última venta de boletos para el Juego con Causa en Saltillo
Ciudadanía coahuilense participa en capacitación para integrar casillas en la elección de junio.

34 mil 304 personas formarán parte de las casillas seccionales en Coahuila
Para educación básica se asignaron más de 389 millones de pesos.

Coahuila contará con más de 470 millones de pesos para infraestructura educativa en 2026
La titular del Ejecutivo también resaltó la estabilidad del peso en un escenario internacional complejo.

Sheinbaum presume ‘México es ejemplo’ y promete frenar alzas en combustibles y canasta básica
Díaz-Canel dijo que no existe ninguna justificación para que EU lance una agresión armada contra la isla.

Morirían cubanos por defender isla de una invasión de EU: Díaz-Canel
Las seis personas que resultaron heridas, no presentaron lesiones que pusieran en riesgo su vida.

Deja un muerto tiroteo en un restaurante Chick-fil-A de EU
Continúa el conflicto por el estrecho de Ormuz

Irán lanza amenaza contra buques que se acerquen al estrecho de Ormuz
Una vez que se hace un decomiso de droga, autoridades la incineran en un lugar seguro.

Se disparan al doble decomisos de droga en Coahuila: mariguana, la más frecuente