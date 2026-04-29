Monreal impulsa naloxona como antídoto contra sobredosis por opioides; va a Comisión de Salud

CDMX.- El grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados impulsa una iniciativa para permitir el uso médico de la naloxona como medicamento para tratar casos de sobredosis en México. Ricardo Monreal, coordinador de Morena, planteó en la propuesta que, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), cada año 0.5 millones de muertes están relacionadas con el consumo de drogas a nivel mundial, de las cuales 70% se atribuye al consumo de opioides.

La iniciativa señala que el porcentaje anual del uso de opioides es de 1.2% de la población mundial y que Norteamérica registra una prevalencia de 3.6%. También refiere que la heroína incautada dentro de Estados Unidos proviene de México, según lo que describe como evidencia gráfica incorporada al documento. El proyecto propone reformar la fracción IV del artículo 245 de la Ley General de Salud para eliminar la naloxona de la lista de sustancias psicotrópicas prevista en ese artículo.

La propuesta sostiene que ese cambio permitiría que la naloxona esté disponible como un antídoto “seguro y eficaz” para revertir sobredosis por consumo de opioides, al bloquear o contrarrestar efectos de sustancias como heroína, oxicodona o fentanilo, “como resultado, precisamente, de las sobredosis que generan”. El documento argumenta que, aunque la naloxona no es un psicotrópico, la legislación vigente la mantiene clasificada como tal, atribuyéndole propiedades psicoactivas que, afirma, no corresponden a su naturaleza.

Monreal expone que la disposición legislativa ha afectado la salud e incluso la vida de personas usuarias de opioides o drogas inyectadas, un impacto que, señala, se agrava en grupos en condición de vulnerabilidad y rezago social por las dificultades para acceder a servicios de salud. Añade que las y los jóvenes enfrentan mayor riesgo de sobredosis ante la expansión del mercado de opioides. La iniciativa fue turnada a la Comisión de Salud para su análisis y dictaminación, conforme al procedimiento legislativo en la Cámara de Diputados.

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