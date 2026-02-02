Monreal se alista para irse: dice que ya tiene renuncia firmada y ‘cuando no eres útil, te retiras’

/ 2 febrero 2026
    Monreal se alista para irse: dice que ya tiene renuncia firmada y ‘cuando no eres útil, te retiras’
    Monreal descartó que existan presiones relacionadas con su situación y reiteró una valoración positiva del trabajo de su compañero de bancada. /FOTO: CUARTOSCURO
El Universal
por El Universal

El coordinador en San Lázaro puso sobre la mesa la posibilidad de dejar el cargo y describió su salida como un escenario previsto, sin atribuirla a presiones

CDMX.- El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, afirmó que tiene pensado renunciar “pronto”, al señalar que los cargos legislativos no son eternos y que “cuando ya no eres útil tienes que retirarte”.

Entrevistado en San Lázaro, el diputado dijo que aunque nadie le ha planteado dejar la coordinación, se mantiene a la espera y con su carta de renuncia lista. Afirmó que siempre tiene el documento “en la mesa”, “firmado debidamente”.

Siempre lo tengo presente. Y yo, por eso en mi despacho tengo pocas cosas, nunca los arreglo, nunca pongo muebles, los dejo como están para cuando ya llegó la hora, solo me llevo la fotografía de mi esposa y la mía”, compartió.

Las declaraciones se dieron un día después de la salida de Adán Augusto López Hernández de la coordinación de Morena en el Senado, cargo que será asumido por Ignacio Mier Velazco, según lo informado en el mismo contexto.

Cuestionado sobre el relevo en la Cámara alta, Monreal descartó que existan presiones relacionadas con su situación y reiteró una valoración positiva del trabajo de su compañero de bancada. “Yo no me voy a mover de ello, porque normalmente cuando el árbol cae todos quieren hacer leña del árbol caído. Yo no soy así, porque uno puede también caer en cualquier momento”, dijo.

Defendió que la decisión de López Hernández fue un gesto “genuino” y “auténtico”, y respaldó que se sume a tareas partidistas rumbo a las elecciones intermedias de 2027, en el marco de lo que llamó la Cuarta Transformación.

Monreal insistió en que no se aferra a responsabilidades públicas y que los cargos son “encargos” que deben entregarse cuando corresponde. “Cuando llegue el momento hay que entregarlos, sin ninguna restricción y sin ninguna resistencia”, sostuvo.

Añadió que lo que lamentaría de dejar estas encomiendas es perder el contacto con la prensa, al afirmar que quien se retira “se convierte en fantasma”. “Haces round de sombras y das declaraciones en la recámara, pero ya no tienes la posibilidad de reunirse con ustedes”, dijo a distintos medios.

