Morena propone comisión para presionar a estados por violencia y desapariciones de mujeres

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/ 5 abril 2026
    Morena propone comisión para presionar a estados por violencia y desapariciones de mujeres
    Advierten rezagos en armonización del feminicidio, protocolos y búsqueda de desaparecidas, y pidió corresponsabilidad de estados y municipios. ESPECIAL

La senadora Guadalupe Chavira propuso crear un órgano de seguimiento en el Senado para evaluar, por regiones, las violencias contra las mujeres

CDMX.- La senadora Guadalupe Chavira de la Rosa propuso crear una comisión de seguimiento a la estrategia para frenar las violencias hacia las mujeres y a la estadística relacionada, con el objetivo de mapear el país por regiones y tomar decisiones legislativas que se reflejen en política pública.

La legisladora de Morena reconoció esfuerzos del gobierno federal para defender los derechos de las mujeres, pero señaló que el Congreso debe respaldar la estrategia con decisiones basadas en “datos duros” y dar seguimiento a más de 40 reformas aprobadas desde la llegada de la presidenta Claudia Sheinbaum, además de impulsar su cumplimiento en estados y municipios.

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“Hemos acompañado a este gobierno en la estrategia contra la violencia hacia las mujeres y por reforzar y ampliar sus derechos, pero quedan pendientes cómo armonizar la penalización del feminicidio en todo el país, los protocolos de atención, ajustes a la Ley de Seguridad con perspectiva de género, más presupuesto y darle seguimiento a la legislación local, porque muchas veces no se cumple”, apuntó.

Chavira de la Rosa sostuvo que debe atenderse el reclamo de las mujeres con evaluaciones continuas y citó el caso de la búsqueda de personas desaparecidas antes de 72 horas. “Está la disposición para buscar a una persona desaparecida antes de 72 horas y no se está cumpliendo. En menos de 20 días hubo cuatro desapariciones al hilo en Morelos y solo a una estudiante la encontraron cuatro horas después de activarse la ficha”, afirmó.

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La senadora consideró que la atención a los derechos ha mostrado resultados con la creación de la Secretaría de la Mujeres, pero insistió en una mayor corresponsabilidad de entidades y municipios, así como una participación más activa de ambas cámaras para completar los cambios pendientes.

Explicó que su equipo revisó la organización del país por circunscripciones para construir un balance regional del comportamiento delictivo contra mujeres, incluidas desapariciones y otras violencias, al señalar que los fenómenos tienen características distintas según el estado.

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“Las desapariciones tienen diferentes formas de abordarse, según los diferentes estados. Algunas tienen que ver con las rutas de narcotráfico, otras con la violencia feminicida y es un problema complejo porque en algunos hay presencia de cárteles, en el Norte o el Sur tenemos rutas migrantes con mujeres violadas o explotadas y las cifras son una guía para tomar decisiones correctas de política pública”, dijo.

Con base en ello, planteó que la comisión o comité dé seguimiento y proponga acciones legislativas con perspectiva de género, además de fortalecer un sistema de rendición de cuentas con publicación de datos desagregados por género y tipo de violencia.

También se pronunció por esquemas legislativos para armonizar la penalización del feminicidio —que, afirmó, va de 20 a 40 años según la entidad—, asignar fondos específicos para alertas de género, refugios y estancias infantiles, así como aumentar recursos para reforzar acciones de la Secretaría de la Mujeres. “Queremos que esta sea una acción permanente”, concluyó.

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