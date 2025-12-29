‘Nadie tiene la verdad absoluta’: Sheinbaum zanja diferencias por llamado de Arriaga en SEP

CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que “nadie es portador de la verdad absoluta de la 4T” y descartó que exista una “rebelión interna” en la Secretaría de Educación Pública (SEP), tras los señalamientos del director general de Materiales Educativos, Marx Arriaga.

Durante su conferencia matutina de este lunes 29 de diciembre en Palacio Nacional, la mandataria sostuvo que es normal que haya debate, pero subrayó que la SEP debe cumplir con el derecho a la educación y reiteró que el gabinete debe trabajar en equipo.

TE PUEDE INTERESAR: Mueren aplastadas dos personas por máquina en empresa de Santa Catarina, NL

La presidenta indicó que la permanencia de Arriaga en la dependencia “dependerá de él”, al tiempo que reconoció el trabajo del titular de la SEP, Mario Delgado Carrillo, a quien respaldó públicamente.

Las declaraciones se dieron luego de que Marx Arriaga convocó a la creación de una nueva organización educativa con estructura propia, al margen de la SEP, y acusó que la conducción actual del sistema educativo mantiene y profundiza procesos de privatización en la educación pública.

TE PUEDE INTERESAR: El PIB mexicano podría aumentar su valor un 1 por ciento por el Mundial 2026

Al ser cuestionada sobre si el planteamiento podía interpretarse como un intento de imponer una visión dentro de la dependencia, Sheinbaum respondió que puede haber diferencias, pero reiteró que la prioridad es el trabajo coordinado para cumplir el mandato en materia educativa.

La mandataria enfatizó que las ideas de la llamada Cuarta Transformación, dijo, no pertenecen a una sola persona, sino al pueblo, y sostuvo que la evaluación del trabajo gubernamental recae en la ciudadanía.

TE PUEDE INTERESAR: Los accidentes e incidentes en el Tren Maya y el Tren Interoceánico en 2025

Sheinbaum reiteró que la administración federal mantiene como eje la defensa y mejora de la educación pública, y sostuvo que la SEP debe concentrarse en garantizar el acceso de todas y todos los mexicanos a ese derecho.

En tanto, las diferencias expuestas por Arriaga y la respuesta de la Presidenta se mantienen en el ámbito público, mientras la SEP continúa con sus funciones y el caso permanece como un tema de discusión interna dentro del gobierno federal. Con información de El Universal