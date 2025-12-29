‘Nadie tiene la verdad absoluta’: Sheinbaum zanja diferencias por llamado de Arriaga en SEP

Noticias
/ 29 diciembre 2025
    ‘Nadie tiene la verdad absoluta’: Sheinbaum zanja diferencias por llamado de Arriaga en SEP
    La SEP continúa con sus funciones y el caso permanece como un tema de discusión interna dentro del gobierno federal. /FOTO: CUARTOSCURO
Carlos M.M.
por Carlos M.M.

COMPARTIR

TEMAS


Educación

Localizaciones


CDMX

Personajes


Claudia Sheinbaum

Organizaciones


SEP

Aseguró que es normal el debate interno, pero pidió cohesión en el gabinete, luego de que se planteó crear una organización educativa al margen de la Secretaría

CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que “nadie es portador de la verdad absoluta de la 4T” y descartó que exista una “rebelión interna” en la Secretaría de Educación Pública (SEP), tras los señalamientos del director general de Materiales Educativos, Marx Arriaga.

Durante su conferencia matutina de este lunes 29 de diciembre en Palacio Nacional, la mandataria sostuvo que es normal que haya debate, pero subrayó que la SEP debe cumplir con el derecho a la educación y reiteró que el gabinete debe trabajar en equipo.

TE PUEDE INTERESAR: Mueren aplastadas dos personas por máquina en empresa de Santa Catarina, NL

La presidenta indicó que la permanencia de Arriaga en la dependencia “dependerá de él”, al tiempo que reconoció el trabajo del titular de la SEP, Mario Delgado Carrillo, a quien respaldó públicamente.

Las declaraciones se dieron luego de que Marx Arriaga convocó a la creación de una nueva organización educativa con estructura propia, al margen de la SEP, y acusó que la conducción actual del sistema educativo mantiene y profundiza procesos de privatización en la educación pública.

TE PUEDE INTERESAR: El PIB mexicano podría aumentar su valor un 1 por ciento por el Mundial 2026

Al ser cuestionada sobre si el planteamiento podía interpretarse como un intento de imponer una visión dentro de la dependencia, Sheinbaum respondió que puede haber diferencias, pero reiteró que la prioridad es el trabajo coordinado para cumplir el mandato en materia educativa.

La mandataria enfatizó que las ideas de la llamada Cuarta Transformación, dijo, no pertenecen a una sola persona, sino al pueblo, y sostuvo que la evaluación del trabajo gubernamental recae en la ciudadanía.

TE PUEDE INTERESAR: Los accidentes e incidentes en el Tren Maya y el Tren Interoceánico en 2025

Sheinbaum reiteró que la administración federal mantiene como eje la defensa y mejora de la educación pública, y sostuvo que la SEP debe concentrarse en garantizar el acceso de todas y todos los mexicanos a ese derecho.

En tanto, las diferencias expuestas por Arriaga y la respuesta de la Presidenta se mantienen en el ámbito público, mientras la SEP continúa con sus funciones y el caso permanece como un tema de discusión interna dentro del gobierno federal. Con información de El Universal

Temas


Educación

Localizaciones


CDMX

Personajes


Claudia Sheinbaum

Organizaciones


SEP

Carlos M.M.

Carlos M.M.

Carlos Eduardo Martínez Mirón (1992), editor y escritor con experiencia en diversos medios informativos, colaborando en las secciones de negocios, tecnología, internacional, entre otros. Ha trabajado como corrector y coeditor en proyectos editoriales tanto científicos como culturales, además de publicar obra propia y colaborar como ghost writter en títulos a nivel nacional.

COMENTARIOS

Selección de los editores
Pobres y ricos

Pobres y ricos
true

Marx Arriaga, la herencia nefasta de AMLO
Protección Civil reportó que dos empleados fallecieron tras ser aplastados por una máquina en la planta Carrier de la colonia El Lechugal; el accidente ocurrió en el área de carga y descarga.

Mueren aplastadas dos personas por máquina en empresa de Santa Catarina, NL
La Fiscalía de Quintana Roo informó que Nataly Montserrat González Barro, prima de la esposa del “Capi” Pérez, fue localizada sin vida en Cancún. No presentaba signos visibles de violencia y el caso se investiga con perspectiva de género

Encuentran sin vida a Nataly Montserrat, prima de la esposa de Capi Pérez; FGE de Quintana Roo investiga

El SMN alertó que el frente frío 25 y una masa de aire ártico provocarán lluvias intensas, viento del “Norte” de hasta 110 km/h, nevadas en zonas serranas y temperaturas de hasta -10 °C en el norte del país

Frente frío 25 provocará temperaturas de hasta -10 °C, lluvias intensas y evento de ‘Norte’ en estos estados
La Coordinación de Programas para el Bienestar advirtió sobre mensajes falsos que ofrecen créditos ligados a apoyos federales y recordó que los beneficios son gratuitos, directos y sin intermediarios

Gobierno de México alerta por fraudes que ofrecen supuestos créditos de Programas para el Bienestar
La Titi se encontraba enferma desde hace meses y murió este domingo víctimas de complicaciones de la enfermedad que la aquejaba

Muere Betty Garay, cantante e hija del famoso comediante Fufurufo, en Nuevo León
Los Giants derrotaron 34-10 a los Raiders en el estadio de Las Vegas, en un duelo marcado por el control ofensivo visitante y un regreso de despeje clave.

Raiders caen en casa ante Giants y cierran año con 14 derrotas