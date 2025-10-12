‘No más cárteles inmobiliarios’: Brugada confronta al PAN y refrenda alianza con Sheinbaum

CDMX.- En un mensaje en el que se mostró abierta a las críticas constructivas, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, presentó su primer informe de gobierno ante el Congreso local. Durante su intervención, la mandataria propuso establecer un diálogo republicano y periódico entre los poderes para construir una agenda común en favor de la ciudadanía.

Brugada anunció además la entrega de cinco iniciativas enfocadas en fortalecer el Sistema Público de Cuidados, endurecer las sanciones por despojos e ilícitos de género, y ampliar las penas por asociación delictuosa y amenazas. “Estamos cumpliendo los compromisos y superando los desafíos; llegamos a nuestro primer año con fuerza para seguir transformando”, afirmó.

TE PUEDE INTERESAR: ‘No permitiremos nuevas dictaduras’: Copppal cumple 46 años en alerta democrática

Durante su mensaje de más de una hora, la mandataria refrendó su compromiso de gobernar “para todos” y reconoció los posicionamientos de todas las bancadas. “Aceptamos críticas legítimas, pero también replicamos lo que carece de fundamentos”, dijo ante los legisladores.

“Gobernamos para todas, para todos y para todes; respetamos la pluralidad y compartimos la responsabilidad de dirigir esta ciudad junto a alcaldes y alcaldesas”, subrayó. El evento contó con la presencia de representantes del Poder Judicial, del Congreso capitalino y del gabinete federal.

TE PUEDE INTERESAR: Debaten en redes sociales por informe de Sheinbaum y posible cancelación del T-MEC

Brugada aprovechó su discurso para dejar claro que no existe división política entre su administración y la presidencia federal. “Aunque quieran dividirnos, somos un solo proyecto de transformación, tanto el de la República como el de la Ciudad de México”, afirmó, al reconocer la coordinación con Claudia Sheinbaum Pardo.

La jefa de Gobierno también enumeró avances en materia de seguridad, donde destacó una reducción del 12% en los delitos de alto impacto y un incremento del 18% en detenciones. “Tenemos rumbo, resultados y una reducción sostenida de delitos y homicidios”, señaló.

TE PUEDE INTERESAR: Confirman muerte de ‘Don Nico’, tras ataque armado durante transmisión en Salvatierra, Guanajuato

En materia de vivienda, Brugada anunció medidas contra la corrupción inmobiliaria y advirtió: “No más cárteles inmobiliarios en la Ciudad de México”. El comentario provocó que legisladores del PAN abandonaran el recinto de Donceles, mientras simpatizantes coreaban “¡Jefa de Gobierno!” en respaldo a la mandataria.

Sobre obras públicas, destacó que su administración ya inició la construcción de 14 Utopías, espacios recreativos y culturales comprometidos durante su campaña. “No queremos una ciudad con muros de desigualdad ni periferias olvidadas”, sostuvo.

TE PUEDE INTERESAR: Ricardo Monreal anuncia acopio en San Lázaro para apoyar a víctimas de las lluvias

En el rubro de movilidad, anunció la construcción de tres nuevas líneas de Cablebús, una de ellas en Tlalpan, con apoyo del Gobierno federal. Asimismo, informó que el tramo pendiente de la Línea 1 del Metro abrirá al público el próximo 16 de noviembre.

Durante un momento emotivo, la mandataria recordó el asesinato de sus colaboradores Ximena Guzmán y José Muñoz, ocurrido en mayo pasado, calificándolo como “uno de los momentos más difíciles” de su vida. “La investigación avanza, hay detenidos, y habrá justicia sin impunidad”, aseguró.

Brugada concluyó su informe reiterando su compromiso de gobernar de forma cercana e incluyente. “Mi compromiso es gobernar para todas y todos: para los de Polanco, Topilejo, Santa Fe, Tláhuac; para estudiantes, mujeres, jóvenes, empresarios, la periferia y el centro. Gobernamos para todas, para todos y para todes”, enfatizó entre aplausos. Con información de El Universal