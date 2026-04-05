Noticias del fin de semana en México: Exigen justicia por caso Axe Ceremonia, crecen denuncias contra ‘Tía Paty’ y repuntan casos de sarampión

MÉXICO

→ Exigen justicia por víctimas del Axe Ceremonia en anticoncierto : A un año de la muerte de los fotoperiodistas Miguel Ángel Rojas y Berenice Giles durante el festival Axe Ceremonia, familiares, amigos y colectivos realizaron un anticoncierto frente al Parque Bicentenario en la Ciudad de México.

→ Van siete denuncias contra ‘Tía Paty’ en Nuevo León : Al corte de este miércoles, en Nuevo León se han presentado siete denuncias por el caso de ‘Tía Paty’ la página que se dedicaba a difamar gente y cobraba diversos montos económicos para retirar las publicaciones de redes.

INTERNACIONAL

→ Publican la primera foto de la cara oculta de la Luna tomada por la misión Artemis II : La NASA publicó este domingo una fotografía de la cara oculta de la Luna captada por la tripulación de la misión Artemis II, que se encuentra a un día de llegar a su objetivo.

→ Maduro hace un nuevo llamado a la unidad, el diálogo y la reconciliación en Venezuela : El presidente depuesto Nicolás Maduro y su esposa, la diputada Cilia Flores, hicieron un nuevo llamado el domingo de Semana Santa a la unidad, el diálogo y la reconciliación en Venezuela

COAHUILA

→ Se duplicaron casos de sarampión previo a Semana Santa; van 17 contagios : La Secretaría de Salud federal informó que, al corte del 31 de marzo, el estado de Coahuila registra un total de 17 casos confirmados de sarampión, lo que representa un incremento respecto al periodo previo, cuando se contabilizaban ocho contagios.

→ No hace alto, provoca choque y termina detenida en Saltillo : Una automovilista provocó un accidente vial en la colonia República al no respetar un señalamiento de alto, dejando como saldo daños materiales, una persona lesionada y ella detenida por la autoridad, en Saltillo.

→ Le roban su camioneta en un autolavado de Saltillo : Empleados de un reconocido lavado de autos, ubicado en la colonia Oceanía, se pasaron de listos con una cliente: le robaron la camioneta que dejó para que le realizaran una limpieza.

DEPORTES Y ESPECTÁCULOS

→ Mario Galaxy y Proyecto Salvación llenan salas de cine en Saltillo; ven recuperación tras pandemia : Las salas de cine en Saltillo registran llenos durante el período vacacional de Semana Santa, impulsadas por estrenos como Super Mario Galaxy y Proyecto Salvación.

→ J ulio Rodríguez deja huella en la Oviedo Cup con el selectivo nacional de la Liga TDP : El saltillense Julio Rodríguez, conocido como “La Tripa”, formó parte del selectivo nacional de la Liga TDP que concluyó su participación en la Oviedo Cup.

¿DE QUÉ HABLA LA GENTE?

→ Folio CONAVI 2026: ¿Qué puedo hacer si falla tu pre-registro en Vivienda Bienestar? : En los últimos días ha surgido una preocupación recurrente: usuarios que completaron su inscripción en línea no han recibido su folio, un dato clave para continuar en el proceso.

→ Apoyo Bienestar mujeres 50 a 64: fecha límite de registro en abril 2026 : El registro del Apoyo Bienestar para mujeres de 50 a 64 años continúa abierto en el Estado de México, pero el tiempo para inscribirse está por terminar.