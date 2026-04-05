Noticias del fin de semana en México: Exigen justicia por caso Axe Ceremonia, crecen denuncias contra ‘Tía Paty’ y repuntan casos de sarampión

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/ 5 abril 2026
    Noticias del fin de semana en México: Exigen justicia por caso Axe Ceremonia, crecen denuncias contra ‘Tía Paty’ y repuntan casos de sarampión

Lo más relevante del fin de semana, del 3 al 5 de marzo, bajo la cobertura de VANGUARDIA

MÉXICO

Exigen justicia por víctimas del Axe Ceremonia en anticoncierto: A un año de la muerte de los fotoperiodistas Miguel Ángel Rojas y Berenice Giles durante el festival Axe Ceremonia, familiares, amigos y colectivos realizaron un anticoncierto frente al Parque Bicentenario en la Ciudad de México.

Van siete denuncias contra ‘Tía Paty’ en Nuevo León: Al corte de este miércoles, en Nuevo León se han presentado siete denuncias por el caso de ‘Tía Paty’ la página que se dedicaba a difamar gente y cobraba diversos montos económicos para retirar las publicaciones de redes.

INTERNACIONAL

Publican la primera foto de la cara oculta de la Luna tomada por la misión Artemis II: La NASA publicó este domingo una fotografía de la cara oculta de la Luna captada por la tripulación de la misión Artemis II, que se encuentra a un día de llegar a su objetivo.

Maduro hace un nuevo llamado a la unidad, el diálogo y la reconciliación en Venezuela: El presidente depuesto Nicolás Maduro y su esposa, la diputada Cilia Flores, hicieron un nuevo llamado el domingo de Semana Santa a la unidad, el diálogo y la reconciliación en Venezuela

COAHUILA

Se duplicaron casos de sarampión previo a Semana Santa; van 17 contagios: La Secretaría de Salud federal informó que, al corte del 31 de marzo, el estado de Coahuila registra un total de 17 casos confirmados de sarampión, lo que representa un incremento respecto al periodo previo, cuando se contabilizaban ocho contagios.

No hace alto, provoca choque y termina detenida en Saltillo: Una automovilista provocó un accidente vial en la colonia República al no respetar un señalamiento de alto, dejando como saldo daños materiales, una persona lesionada y ella detenida por la autoridad, en Saltillo.

Le roban su camioneta en un autolavado de Saltillo: Empleados de un reconocido lavado de autos, ubicado en la colonia Oceanía, se pasaron de listos con una cliente: le robaron la camioneta que dejó para que le realizaran una limpieza.

DEPORTES Y ESPECTÁCULOS

Mario Galaxy y Proyecto Salvación llenan salas de cine en Saltillo; ven recuperación tras pandemia: Las salas de cine en Saltillo registran llenos durante el período vacacional de Semana Santa, impulsadas por estrenos como Super Mario Galaxy y Proyecto Salvación.

→ Julio Rodríguez deja huella en la Oviedo Cup con el selectivo nacional de la Liga TDP: El saltillense Julio Rodríguez, conocido como “La Tripa”, formó parte del selectivo nacional de la Liga TDP que concluyó su participación en la Oviedo Cup.

¿DE QUÉ HABLA LA GENTE?

Folio CONAVI 2026: ¿Qué puedo hacer si falla tu pre-registro en Vivienda Bienestar?: En los últimos días ha surgido una preocupación recurrente: usuarios que completaron su inscripción en línea no han recibido su folio, un dato clave para continuar en el proceso.

Apoyo Bienestar mujeres 50 a 64: fecha límite de registro en abril 2026: El registro del Apoyo Bienestar para mujeres de 50 a 64 años continúa abierto en el Estado de México, pero el tiempo para inscribirse está por terminar.

Pensión del Bienestar... ¿cuándo se entrega, de cuánto es y cómo solicitar el Pago de Marcha en 2025?: El Pago de Marcha es un apoyo económico único otorgado a los familiares de los beneficiarios de la Pensión del Bienestar en caso de fallecimiento. Su objetivo es ayudar a cubrir gastos inmediatos derivados del deceso del pensionado.

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Rebeca Gallardo

Rebeca Gallardo

Editora de Estilo de Vida. Apasionada creadora de contenido digital y su posicionamiento a través de SEO.

Con más de 5 años de experiencia haciendo comunicación en temas de política, finanzas personales, economía y estilo de vida.


Egresada de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, UNAM.

Selección de los editores
Señalan que lo ocurrido no fue un accidente, sino consecuencia de negligencia.

Exigen justicia por víctimas del Axe Ceremonia en anticoncierto
Salas de cine en Saltillo registraron llenos durante el periodo vacacional

Mario Galaxy y Proyecto Salvación llenan salas de cine en Saltillo; ven recuperación tras pandemia
El Gobierno de México elevó el estímulo fiscal al diésel a 81.2%, en medio de tensiones globales en el mercado petrolero. La medida busca contener el impacto del IEPS y estabilizar los precios al consumidor.

Aumentan subsidio al diésel hasta 81.2%, esto debes pagar por cada litro
Durante esta temporada de Semana Santa, marcada por el aumento de visitantes en destinos de playa, comenzó a circular información sobre la presencia de una peculiar criatura marina.

Dragón azul: El peligroso animal que asustó a turistas en playas durante Semana Santa... ¿Qué es?
El monto, el parentesco y el tipo de operación determinan si debes declarar o no.

SAT: cuánto dinero puedes transferir a un familiar sin pagar impuestos
La ciudad de San Antonio, Texas, nombró el 3 de abril como el “Día de Peso Pluma” y entregó la llave de la ciudad al cantante de corridos tumbados.

¡Es oficial! San Antonio celebra el Día de Peso Pluma y le entregan la llave de la ciudad al cantante
Gabriela Jáquez celebró con UCLA la conquista del título nacional de la NCAA, tras coronarse en una histórica final del basquetbol colegial femenil en Estados Unidos.

Gabriela Jáquez hace historia: primera mexicana campeona de la NCAA con UCLA
Esta imagen, tomada de un video proporcionado por la NASA, muestra la Tierra, a la izquierda, desde la nave espacial Orion de la NASA mientras encendía sus motores rumbo a la Luna el jueves 2 de abril de 2026.

La misión Artemis II se ubica a casi a mitad de su camino de hacer historia en el regreso a la Luna