Tras la Jornada de Oración por la Paz convocada por la iglesia católica, el presidente Andrés Manuel López Obrador celebró la pronunciación, ésta en favor de los sacerdotes jesuitas asesinados en Chihuahua, a manos del crimen organizado.

“Celebro el comunicado de la iglesia católica y los jesuitas, porque están hablando en su comunicado de ayudar para que entre todos construyamos la paz, es otro tono”, apuntó, aseverando que el humanismo de la iglesia es lo que le importa.

Reiterando que “todos nacemos buenos” y “no somos malos por naturaleza”, sigue en pie con su compromiso de incluir a delincuentes y miembros del narcotráfico en sus plegarias, pues su lema de “abrazos no balazos” defiende, principalmente, el no responder a la violencia con mpas violencia.

Mientras, cuando se le cuestionó sobre ello, AMLO afirmó que “sí, estoy de acuerdo [con incluir al narco] porque son seres humanos”.

“Lo que me importa es el humanismo, que es la esencia del cristianismo, porque ya estaba yo escuchando otras voces, ya no puedo decir hitlerianas, pero fascistoides, de eliminar, de la Ley del Talión. De que ‘el que a hierro mata, a hierro muere’ y eso no tiene que ver con el comportamiento de las iglesias, ni de ninguna persona con buenos sentimientos”, clarificó.

Según Obrador, son las circunstancias, el contexto que nos rodea y otras situaciones las que llevan a algunos a “tomar el camino de las conductas antisociales”.

Gracias a su polémico lema, AMLO reafirma que en México los homicidios se han reducido, y que las críticas hacia su estrategia son de la oposición “para formar una campaña difamatoria” en su contra.

“No, esto no significa que haya tolerancia, todos los días detenemos a delincuentes y cuando no hay opciones se dan enfrentamientos”, aclaro.

LEER MÁS: AMLO dedica mensaje contra sacerdotes que critican estrategia de “Abrazos, no balazos”

Pese a su compromiso con “proteger la vida de los malos”, algunos políticos y analistas del gobierno del morenista, afirman que el famoso dicho de “abrazar delincuentes” no fue un desliz; “así pienso”, dijo.

“¡No, así pienso! Hay quienes pensamos que no somos malos por naturaleza, son las circunstancias las que nos llevan a actuar de esa forma”, agregó en aquél entonces.

“Cuando dije: ‘Abrazos, no balazos’, se rieron, y todavía lo siguen haciendo. No me importa, porque nuestra estrategia de atender a la gente pobre, de atender a los jóvenes nos está dando resultado, sin violar derechos humanos”, sentenció en otra ocasión.

“Esta es una política distinta, completamente distinta, por eso lo de ayer, y que muchos celebraban de que era el mundo al revés, para mí que es una actitud responsable”, aseguró. “Antes era distinto, eran constantes los enfrentamientos y perdían la vida integrantes de bandas de delincuentes y también ciudadanos inocentes y soldados y marinos”.

Así, llamó a los gobiernos pasados como el de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, donde la llamada guerra contra el narcotráfico “nos afectó muchísimo”.

RELACIONADO: ‘No fue un desliz, así pienso’; recalca AMLO su postura en ‘proteger la vida de los delincuentes’