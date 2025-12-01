Tren Maya ahora moverá gasolina: Sheinbaum va por terminal para bajar precios en Quintana Roo

CDMX.- Tras su visita a Quintana Roo, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo adelantó que su gobierno proyecta la construcción de un centro de carga y almacenamiento de combustibles que operará en conjunto con el Tren Maya de carga, con el objetivo de reducir los costos de transporte y, de manera gradual, bajar el precio de la gasolina en la región.

La mandataria explicó que, durante el recorrido de supervisión del avance del tren de carga, le llamó la atención que en diversas zonas de Quintana Roo el precio del combustible supera los 24 pesos por litro, incluso en estaciones de franquicia Pemex, pese al acuerdo voluntario para mantenerlo en un máximo de 23.99 pesos.

TE PUEDE INTERESAR: Sheinbaum anuncia gasto social histórico rumbo a 2026: casi un billón de pesos en apoyos

“En el sureste, una parte importante de los combustibles llega por Puerto Progreso, en Yucatán, y hay muy pocas terminales de almacenamiento, si no es que solo las de Progreso. De ahí las pipas recorren hasta el sur de Quintana Roo, lo que encarece el transporte”, explicó Sheinbaum.

Detalló que, ante este escenario, el gobierno federal ya trabaja en coordinación con el Agrupamiento Felipe Ángeles y con ingenieros militares en el diseño de la nueva terminal de almacenamiento, que formará parte de la infraestructura estratégica del Tren Maya de carga.

TE PUEDE INTERESAR: Aseguran más de 2 mil litros de precursores químicos ocultados bajo tierra en Ensenada

“Con el Tren Maya de carga queremos construir un centro de almacenamiento de combustibles. Eso permitirá disminuir el costo del transporte. Es un proyecto muy importante para toda la península”, subrayó la jefa del Ejecutivo federal.

El nuevo centro busca atender una demanda logística creciente en el sureste, donde la limitada infraestructura de almacenamiento ha generado dependencia de un solo punto de abasto y, en consecuencia, mayores costos operativos para el traslado de combustibles.

TE PUEDE INTERESAR: Bienestar inyecta más de 579 mil mdp a apoyos sociales y alcanza a 18.4 millones de beneficiarios

De concretarse, la obra se integrará al esquema ferroviario del Tren Maya de carga, lo que permitirá agilizar el movimiento de mercancías y energéticos hacia Quintana Roo y entidades vecinas, con efectos directos en la cadena de suministro regional.

Sheinbaum reiteró que este proyecto responde a la necesidad de equilibrar los precios del combustible y fortalecer la infraestructura energética del sureste, como parte de la estrategia para consolidar la conectividad y el desarrollo económico de esta zona del país.

Finalmente, indicó que el gobierno federal mantendrá la coordinación con Pemex y Profeco para revisar el comportamiento de los precios en la región, mientras avanza la planeación de esta nueva terminal de almacenamiento. Con información de El Universal