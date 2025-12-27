‘Por la 4T’: presidenta del Senado adelanta que en 2026 seguirá la agenda de transformación

Noticias
/ 27 diciembre 2025
    ‘Por la 4T’: presidenta del Senado adelanta que en 2026 seguirá la agenda de transformación
    Castillo Juárez sostuvo que en 2026 la Cámara de Senadores continuará legislando con enfoque en justicia. /FOTO: ESPECIAL

Al cierre del primer periodo del segundo año legislativo, la presidenta del Senado difundió un balance de sesiones y reformas aprobadas

CDMX.- La presidenta del Senado de la República, Laura Itzel Castillo Juárez, refrendó el compromiso de las legisladoras y los legisladores de trabajar a favor del país y subrayó que la Cámara Alta seguirá legislando por la justicia y la transformación de México en 2026, de acuerdo con un mensaje difundido en redes sociales.

“Seguiremos trabajando de manera muy fuerte a favor del pueblo de México, por la Cuarta Transformación”, expresó la senadora al referirse a las prioridades que, sostuvo, mantendrá el Senado para el próximo año.

TE PUEDE INTERESAR: Ponen fecha límite a los estados: reforma contra extorsión debe llegar a Congresos en enero

Castillo Juárez detalló que, en el recién concluido Primer Periodo de Sesiones del Segundo Año de Ejercicio de la LXVI Legislatura, el Senado celebró 44 sesiones, de las cuales 36 fueron de carácter ordinario, siete sesiones solemnes y una de Congreso General.

En el balance, señaló que durante esas sesiones se aprobaron, entre otras, reformas a la Ley de Amparo y la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2026, además de ordenamientos como la Ley de Aguas Nacionales y la nueva Ley General de Aguas.

TE PUEDE INTERESAR: Coahuila y Tabasco, en foco: el cierre de 2025 aún deja zonas del país bajo sequía, reporta el SMN

También mencionó la aprobación de reformas que adicionan y derogan disposiciones de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares.

La legisladora indicó que esos cambios reflejan, a su juicio, trabajo constante, responsabilidad y compromiso de las y los senadores con México, al tiempo que destacó la continuidad de los trabajos legislativos.

Finalmente, Castillo Juárez sostuvo que en 2026 la Cámara de Senadores continuará legislando con enfoque en justicia y transformación, conforme a los objetivos que planteó en su mensaje público. Con información de El Universal

Temas


política

Localizaciones


CDMX

Carlos M.M.

Carlos M.M.

Carlos Eduardo Martínez Mirón (1992), editor y escritor con experiencia en diversos medios informativos, colaborando en las secciones de negocios, tecnología, internacional, entre otros. Ha trabajado como corrector y coeditor en proyectos editoriales tanto científicos como culturales, además de publicar obra propia y colaborar como ghost writter en títulos a nivel nacional.

COMENTARIOS

Selección de los editores
El expresidente brasileño Jair Bolsonaro señala su monitor electrónico de tobillo que el Supremo tribunal le ordeno llevar, en el Congreso de Brasil en Brasilia, Brasil, el 21 de julio de 2025.

Ordenan arresto domiciliario a 10 personas por complot de Bolsonaro
Waldo - Árbol intervencionista

Árbol intervencionista
true

2025: un apretado resumen de la resaca...
Ya se conoce dónde estarán las estaciones del tren de pasajeros tanto en Coahuila como en Monterrey.

Confirman ubicación de las 6 estaciones en Nuevo León del tren Saltillo-Monterrey (MAPA)
La Fiscalía General de la República (FGR) cumplimentó una orden de aprehensión contra Jesús “N”, quien fue detenido en Cuernavaca, Morelos.

FGR detiene a Jesús ‘N’, presunto excolaborador de Genaro García Luna, en Morelos
Personas pensionadas del IMSS recibirán sus depósitos mensuales de 2026 en los primeros días de cada mes, según el calendario oficial difundido por la institución.

IMSS publica calendario oficial de pagos de pensiones 2026: estas son las fechas de depósito

El Día de los Inocentes es una de las fechas más curiosas del calendario, marcada por bromas, engaños y noticias falsas. Aunque suele tomarse con humor, su origen es histórico y su impacto sigue vigente, especialmente en la era digital.

Día de los Inocentes 2025 ¿Cuándo es, qué significa y por qué debes cuidarte?
Batalla. La conductora reapareció en redes sociales para compartir el impacto físico y emocional que le ha dejado el diagnóstico de esclerosis lateral amiotrófica.

‘Un año muy pesado para mí’: Yolanda Andrade reaparece y habla de su lucha contra la ELA