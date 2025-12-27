‘Por la 4T’: presidenta del Senado adelanta que en 2026 seguirá la agenda de transformación

CDMX.- La presidenta del Senado de la República, Laura Itzel Castillo Juárez, refrendó el compromiso de las legisladoras y los legisladores de trabajar a favor del país y subrayó que la Cámara Alta seguirá legislando por la justicia y la transformación de México en 2026, de acuerdo con un mensaje difundido en redes sociales.

“Seguiremos trabajando de manera muy fuerte a favor del pueblo de México, por la Cuarta Transformación”, expresó la senadora al referirse a las prioridades que, sostuvo, mantendrá el Senado para el próximo año.

Castillo Juárez detalló que, en el recién concluido Primer Periodo de Sesiones del Segundo Año de Ejercicio de la LXVI Legislatura, el Senado celebró 44 sesiones, de las cuales 36 fueron de carácter ordinario, siete sesiones solemnes y una de Congreso General.

En el balance, señaló que durante esas sesiones se aprobaron, entre otras, reformas a la Ley de Amparo y la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2026, además de ordenamientos como la Ley de Aguas Nacionales y la nueva Ley General de Aguas.

También mencionó la aprobación de reformas que adicionan y derogan disposiciones de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares.

La legisladora indicó que esos cambios reflejan, a su juicio, trabajo constante, responsabilidad y compromiso de las y los senadores con México, al tiempo que destacó la continuidad de los trabajos legislativos.

Finalmente, Castillo Juárez sostuvo que en 2026 la Cámara de Senadores continuará legislando con enfoque en justicia y transformación, conforme a los objetivos que planteó en su mensaje público. Con información de El Universal