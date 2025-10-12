Precio de la carne de res sube 18.5% en un año; exportaciones siguen detenidas por gusano barrenador

Noticias
/ 12 octubre 2025
    Precio de la carne de res sube 18.5% en un año; exportaciones siguen detenidas por gusano barrenador
    Expertos advierten que los precios seguirán presionados mientras persistan los brotes de gusano barrenador. /FOTO: ESPECIAL

El costo de la carne de res alcanzó su nivel más alto en una década, impulsado por restricciones sanitarias en Estados Unidos y una menor oferta interna

CDMX.- El precio de la carne de res alcanzó su nivel más alto en una década durante el mes patrio, en medio de un escenario de exportaciones detenidas y afectaciones sanitarias por el gusano barrenador.

Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el alimento se encareció 18.5% en septiembre respecto al mismo mes de 2024, la primera vez desde 2015 que registra un aumento de tal magnitud.

TE PUEDE INTERESAR: Claudia Sheinbaum encabeza reunión urgente por lluvias que han dejado 37 muertos en el país

Los cortes más afectados fueron las chuletas y costillas, que subieron 19.4%, seguidos del retazo, con un alza de 19%, mientras que el bistec cuesta hoy 18.7% más que hace un año.

El precio promedio nacional por kilo de carne de res se ubicó en 214 pesos, de acuerdo con cifras del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas (GCMA).

TE PUEDE INTERESAR: Dos amigas, de 13 y 15 años, habrían asesinado a Leyla Monserrat en Sonora

La crisis sanitaria por el gusano barrenador también afecta al sector ganadero. Querétaro se convirtió este mes en el décimo estado con presencia del parásito, lo que ha detenido las exportaciones de becerros en pie a Estados Unidos.

Las restricciones impuestas por las autoridades estadounidenses han provocado pérdidas millonarias a los productores nacionales, mientras el hato ganadero de engorde sigue acumulándose en las unidades de producción mexicanas.

TE PUEDE INTERESAR: Lluvias sepultan escuelas y dejan 17 desaparecidos en Hidalgo; hay maestros atrapados

El Banco de México reportó que las exportaciones de carne congelada cayeron 5.2% entre enero y agosto, con ingresos por 128 millones de dólares, la cifra más baja para un periodo similar desde 2018.

GCMA explicó que la combinación de demanda sostenida, restricciones sanitarias y menor oferta ha provocado precios históricamente altos en el mercado nacional.

TE PUEDE INTERESAR: Niños y adultos mayores quedan atrapados en inundaciones de Veracruz tras lluvias intensas: ‘¡Resiste!’

“El sector bovino enfrenta un escenario de oferta restringida y precios récord, donde la recuperación dependerá de factores sanitarios, climáticos y de política comercial”, señaló Juan Carlos Anaya, director del grupo consultor.

El incremento en los precios también ha afectado el consumo en los hogares más pobres, que compran menos proteína animal que en años anteriores. Con información de El Universal

Temas


alza de precios

Localizaciones


CDMX

Personajes


Donald Trump
Claudia Sheinbaum

Organizaciones


GCMA

true

Carlos M.M.

Carlos Eduardo Martínez Mirón (1992), editor y escritor con experiencia en diversos medios informativos, colaborando en las secciones de negocios, tecnología, internacional, entre otros. Ha trabajado como corrector y coeditor en proyectos editoriales tanto científicos como culturales, además de publicar obra propia y colaborar como ghost writter en títulos a nivel nacional.

COMENTARIOS

Selección de los editores
Los diputados por Coahuila tuvieron este enfrentamiento en una reunión a puerta cerrada con directivos de CFE.

Coahuila: ¡Hay tiro! Por contratos de carbón, se agarran a golpes diputados federales
Javier Vargas Arias, empresario del sector citrícola, fue asesinado la mañana del miércoles en la vía pública del municipio de Álamo Temapache, en el norte de Veracruz, región reconocida por su alta producción de cítricos.

Veracruz: Reportan asesinato de Javier Vargas, empresario citrícola en Álamo Temapache
La Coca-Cola hecha en México se exporta a más de 20 países y es especialmente codiciada en Estados Unidos, donde los coleccionistas incluso pagan más por las botellas originales de vidrio .

¿De qué está hecha la Coca-Cola Mexicana?... y por qué bajará el azúcar en la bebida
Del ámbito federal, casi la mitad de recursos por aclarar corresponden al Poder Judicial.

Encuentra ASF anomalías por 5.1 mil millones de pesos en gasto de 2024
Trump ha desplegado fuerzas federales, como agentes de la Patrulla Fronteriza y de la Guardia Nacional, en diferentes ciudades bajo la excusa de altos índices de criminalidad y puesto como prioridad la detención de migrantes indocumentados. FOTO

Trump cancela planes para el despliegue inminente de tropas en San Francisco
Al inicio de su segundo mandato como presidente de EU, Trump designó a cárteles como grupos terroristas.

Insiste Donald Trump: ‘México está siendo gobernado por los cárteles’
Changpeng Zhao fue la primera persona en ser sentenciada a prisión por violar la ley que obliga a las instituciones financieras saber quiénes son sus clientes, monitorear las transacciones y presentar informes de actividad sospechosa. FOTO:

Donald Trump indulta al fundador de Binance, sentenciado por violar Ley de Secreto Bancario
El rey Carlos III de Gran Bretaña y a la reina Camila asistiendo a una oración ecuménica con el papa León XIV (C) en la Capilla Sixtina, en la Ciudad del Vaticano.

La Capilla Sixtina es testigo del histórico rezo entre el papa León XIV y el rey Carlos III