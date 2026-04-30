PRI pide al INE cancelar registro de Morena tras acusaciones de vínculos con el crimen
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El dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, anunció que solicitará al INE la cancelación del registro de Morena, al acusar al partido de presuntos vínculos con el crimen organizado.
El líder nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno Cárdenas, anunció que presentará una solicitud formal ante el Instituto Nacional Electoral (INE) para cancelar el registro de Morena, al acusar al partido gobernante de haberse convertido en un “cártel del crimen organizado”.
La declaración se dio en conferencia de prensa, donde el dirigente priista aseguró contar con pruebas que, según su postura, evidenciarían presuntos vínculos entre actores de Morena y actividades ilícitas. Estas afirmaciones marcan un nuevo episodio en la confrontación política entre ambas fuerzas.
Las acusaciones del PRI contra Morena
Moreno Cárdenas afirmó que existen “toneladas” de pruebas relacionadas con el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros actores políticos. A partir de esto, adelantó que su partido buscará que el INE analice la posible cancelación del registro de Morena.
El dirigente sostuvo que la situación es de gravedad y que, desde su perspectiva, el partido oficialista no debería participar en procesos electorales bajo estas condiciones.
Principales señalamientos
- Entre los puntos expuestos por el PRI destacan:
- Presuntos vínculos entre políticos de Morena y el crimen organizado
- Señalamientos directos contra el gobernador de Sinaloa
- Acusaciones de un supuesto “pacto de impunidad”
- Exigencia de intervención de autoridades nacionales e internacionales
Además, Moreno hizo un llamado a la presidenta Claudia Sheinbaum para que, según sus palabras, se actúe en consecuencia y se esclarezcan los hechos.
El papel del INE y el marco legal
La solicitud anunciada por el PRI deberá ser evaluada por el INE, organismo encargado de garantizar la legalidad en la vida política y electoral del país. Sin embargo, la cancelación del registro de un partido político es un proceso complejo que requiere pruebas contundentes y el cumplimiento de criterios legales estrictos.
¿Qué implica cancelar el registro de un partido?
Entre las consecuencias más relevantes se encuentran:
1. Pérdida del derecho a participar en elecciones
2. Cancelación del financiamiento público
3. Disolución formal del instituto político
Por ello, cualquier procedimiento en este sentido suele ser analizado a detalle por las autoridades electorales y, en muchos casos, puede derivar en procesos legales prolongados.
Un contexto de alta tensión política
Las declaraciones del dirigente priista también se dan en un entorno de creciente polarización política. Moreno adelantó que viajará nuevamente a Estados Unidos para presentar pruebas ante instancias internacionales, con el objetivo de fortalecer sus denuncias.
Asimismo, rechazó que estas acciones puedan interpretarse como un acto en contra del país, defendiendo que se trata de una estrategia para evidenciar lo que considera irregularidades graves.
Un debate que escala en el ámbito electoral
El señalamiento del PRI contra Morena no solo eleva el tono del debate político, sino que también coloca en el centro de la discusión la integridad de las instituciones y la transparencia en la vida pública.
Mientras tanto, la eventual solicitud ante el INE abrirá un proceso que podría tener implicaciones importantes en el escenario electoral mexicano. La respuesta de las autoridades y de los actores involucrados será clave para definir el rumbo de este nuevo capítulo en la política nacional.