Profeco vigilará gasolineras por alzas; Sheinbaum dice que no hay razón para subir magna y diésel

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/ 6 abril 2026
    Profeco vigilará gasolineras por alzas; Sheinbaum dice que no hay razón para subir magna y diésel
    El gobierno federal ordenó a Profeco revisar estaciones de servicio para que respeten los precios máximos pactados con el sector y frenar incrementos en algunas zonas. ESPECIAL
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Sheinbaum afirmó que el subsidio implica dejar de recaudar 5 mil millones de pesos por semana y advirtió que no permitirá aumentos ‘tramposos’

CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) inició un operativo de vigilancia en gasolinerías para que se respete el precio máximo pactado con empresarios del sector: 24 pesos por litro para gasolina magna y 28.30 pesos para diésel.

En conferencia, la mandataria explicó que pidió al procurador Iván Escalante que, a partir de este lunes, se revisen estaciones de servicio en todo el país, al señalar que en algunos puntos se han registrado incrementos.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/4-mil-millones-de-pesos-se-han-entregado-a-agricultores-sheinbaum-sobre-amenaza-de-bloqueos-carreteros-IA19800484

“Le pedí desde ayer a la Profeco, al procurador Iván Escalante, que a partir de hoy [lunes] estén revisando en todas las gasolinerías que no aumente el precio de la gasolina magna, porque en algunos lugares la están aumentando y no tienen razón los gasolineros para aumentarla, ninguna”, dijo.

Sheinbaum afirmó que la contención de precios forma parte de un apoyo a las familias y sostuvo que no debe haber aumentos mientras se mantiene el esquema acordado. “Es un apoyo importante que se está haciendo a las familias mexicanas, no puede ser que los gasolineros se pasen de lanza, como dice aquí Iván, y estén aumentando el precio cuando se está apoyando”, expresó.

https://vanguardia.com.mx/noticias/paro-y-bloqueos-en-nueve-estados-segob-dice-que-ya-resolvio-la-mayoria-de-demandas-y-pide-dialogo-IB19811548

La Presidenta señaló que el gobierno federal deja de recibir 5 mil millones de pesos a la semana por concepto del cobro del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) a gasolinas y diésel que se subsidia.

“No puede ser que haya gasolineros que de manera tramposa estén subiendo el precio a pesar de que se está dando el apoyo para que no suba la gasolina magna y diesel”, recalcó.

La mandataria indicó que el operativo de Profeco busca verificar que las estaciones respeten los precios máximos pactados y evitar que se registren incrementos sin justificación.

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